Racing Point, fren tasarımları nedeniyle yine hakemler tarafından çağrıldı!

FIA, Britanya'daki ikinci yarış hafta sonu öncesinde Racing Point protestosu ile alakalı soruşturmayı tamamlamış ve Racing Point aracında yer alan arka fren kanallarının takımın kendisi tarafından değil, Mercedes tarafından tasarlandığını duyurmuştu.

Yarışın ardından FIA, Racing Point aracında yine aynı tasarımın kullanıldığını bu yüzden kuralların ihlal edildiğini belirledi.

Takımın her iki pilotuyla birden puan kazandığı yarışın ardından takım temsilcisi yarış hakemleri tarafından çağrıldı.

FIA, Racing Point'in kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 70. Yıl Dönümü GP öncesinde Steiermark GP için 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası vermişti. Kalan yarışlar için ise kınama verildi.

Bu yaptırım rakip takımları pek memnun etmedi çünkü kurallara aykırı olduğu belirtilen parça ile yarışılmaya devam edilmesi kafa karıştırıcıydı. Ferrari, McLaren, Renault ve Williams, bu kararı temyize götüreceklerini belirttiler.

FIA'nın tek koltuklu yarış araçları serisi başkanı Nikolas Tombazis, parçanın teknik açıdan yasal olup sportif açıdan yasal olmaması nedeniyle böyle ceza verdiklerini söylemişti. Buna rağmen takım yarışın ardından yine çağrıldı.