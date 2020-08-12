Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak

Racing Point, 2020 aracında Mercedes'in 2019 fren kanallarını kullandığı gerekçesiyle 15 puan silme ve 400.000 euro para cezasına çarptırıldı.

Takım, yanlış bir şey yapmadığını her fırsatta savunuyor ve geçen cumartesi günü karara itiraz etme niyetini FIA'ya bildirdi.

Takımın 96 saat içerisinde bu isteğini resmiyete döküp dökmeyeceği belirsizdi ancak bugün itibariyle karara itiraz edeceklerini doğruladılar ve böylece masumiyetlerini kanıtlamaya çalışacaklar.

Bu hamlenin ardından başlangıçta yapılan beş itirazdan üçü resmiyete dökülmüş oldu.

Hem Ferrari hem de Renault, Racing Point'in yılın geri kalanında aynı fren kanalını kullanmaya devam edecek olmasının ardından, daha sert bir karar alınması için kararı Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladılar.

Bu iki ekip, bugün itibariyle resmi başvuruyu yaptılar ve FIA'dan Racing Point'e daha sert bir ceza verilmesini istediler.

McLaren ve Williams da başlangıçta cezayı düşük bulmuşlardı ve karara itiraz edeceklerdi. Ancak resmi başvuruda bulunmamayı seçtiler.