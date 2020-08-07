Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP3:
18 Saat
:
02 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

paylaşım
yorumlar
Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Ağu 2020 15:19

Racing Point Formula 1 takımı, operasyonunun ilk senesinde 116 milyon poundluk bir zarar açıkladı, ancak verilere göre takımın Force India'nın küllerinden doğması altındaki olağandışı durum sebebiyle bu sayı artış gösterdi ve takımın asıl zararı yaklaşık 25 milyon pound.

Bu yüksek sayılar, Force India'nın iflasından sonra Ağustos 2018'da yeni bir şirket olarak kurulan Racing Point'in, yeni yayınlanan ilk sene hesaplarında görüldü.

Zamanlama sebebiyle şirketin hesapları, Ağustos 2018'den Ağustos 2019 arasında göz önüne alınıyor, ki normalde F1 takımlarının hesapları Ocak-Aralık arasında göz önüne alınırlar ve bu da, tek yarış sezonundaki gelirin ve giderin tamamını net bir şekilde ortaya koyar. Racing Point'in hesapları ise 2018'in son 9 yarışını ve 2019'un ilk 12 yarışını kapsamakta.

Verilere göre Racing Point, orijinal Force India takımı ile özdeşleşmiş hakları ve varlıkları eline geçirmek için 90 milyon pound ödedi ve aynı zamanda yeni kurulan takım, alacaklılara borçlarının anında ödenmesi - ve böylece takımın iflas süreci tamamlandığında parasını anında geri alabilmesi - için, eski takımın borçlarını da üzerine aldı.

Hesaplara göre Stroll, 200 milyon pound değerindeki sermayenin 142 milyon poundunu kendi karşıladı ve böylece Kanadalı iş adamı, takımın %71'ine sahip oldu. Kalan %29'luk pay ise, Stroll'ün bir araya getirdiği konsorsiyumda bulunan yatırımcılar arasında paylaştırıldı.

Income for the period is listed at just £46m – substantially less than the £77m featured in the last published Force India accounts in 2016 – because of the way revenue has been allocated as a result of acquiring the rights to Force India’s F1 prize fund earnings.

Bu dönem için sağlanan gelir, Force India'nın F1 ödül gelirinden aldığı haklarının elde edilmesi sonucunda gelirin tahsil edilmesiyle sadece 40 milyon pound olarak açıklandı - bu da Force India'nın açıklanan en son hesabı olan 2016'daki gelirinden 77 milyon pound daha az. 

2019-19 dönemine bağlı olan hesaplarda görünen bir diğer durum ise 55 milyon poundluk banka kredisinin Ocak 2020'de, hisseli sermayenin 40 milyon poundluk taksidinin ise Aralık 2019'da ödenmiş olması.

Takım patronu Otmar Szafnauer ise, kağıt üstünde bulunan zararın Racing Point'in gerçek finansal durumunu yansıtmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer şunları söyledi: "Bu hesaplar çok olağanüstü ve tek zamanlı, takımın sayın alınması dolayısıyla olabilecek bir şey. Normal bir muhasebe döngüsüne girdikten sonra bu tür sayıları bir daha görmeyeceğiz. Bu muhasebe dönemi bozuk bir dönem. Normal değil, bu yüzden de bu sayıların nedenini anlamanız lazım."

"Ve eğer takım iflas edilmemiş bir şekilde satın alınmamış olsaydı, normal bir senede kaybımız 116 milyon pound değil, 25 milyon pound olurdu."

Szafnauer, gayet iyi bir şekilde yönetilen ve iyi bir desteğe sahip olan takımın hâlâ 25 milyon poundluk bir zarara uğramasının, yeni Concorde Anlaşması'nın geliri daha adil bir şekilde dağıtacak olmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Bizim gibi zarara uğramama şansı olan bir takım için, F1'in ödül gelirini doğru bir şekilde dağıtması gerçekten çok ama çok önemli."

"Bu 25 milyon pound, gelecekte sıfıra yakın olmadı. Ki böylece bizim gibi bir takım çalışmaya devam edebilsin. Unutmayın, en verimli takım biziz, bugün bile en az parayı biz harcıyoruz."

"Bu kadar çok para harcayan, gayet iyi bir geliri olan ve aynı zamanda 25 milyon pound zararda olan bir takım olması iyi bir şey değil. Bu yüzden de para dağıtımı ve bütçe sınırı, F1'in finansal istikrarı için çok önemli. Bizim istediğimiz sisteme çok yakın bir şey yapıyorlar, ancak daha iyi olabilir."

"Finansal bakımdan, Force India olduğumuz döneme göre daha güçlü bir konumdayız. Para akışı, çalışanlara yapılan ödemeler, parçalara yapılan ödemeler konusunda endişelenmemiz gerekmiyor. Ancak şu anda bulunduğumuz seviyede yarışmamız için, bütçe sınırlaması ve yeni ödül dağıtım sistemi, bizim gibi bir orta grup takımının sağlığı açısından çok büyük bir değer taşıyor."

 
F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor

Sonraki haber

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
27dk

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider

F1, 2021 için Racing Point tipi klonları yasaklamayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 için Racing Point tipi klonları yasaklamayı planlıyor

Silverstone F2: Schumacher antrenmanların en hızlısı
FIA F2 FIA F2 / Antrenman raporu
1s

Silverstone F2: Schumacher antrenmanların en hızlısı

Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"

Son Haberler

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
27dk

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor
F1 Formula 1 / Nostalji
1s

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

27dk
2
Formula 1

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

3
Formula 1

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

37dk
4
Formula 1

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı

2s
5
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider

Son Videolar

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Son Haberler

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
F1

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı
F1

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor
F1

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman seansı

Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"
F1

Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.