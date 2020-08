Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

Bu yüksek sayılar, Force India'nın iflasından sonra Ağustos 2018'da yeni bir şirket olarak kurulan Racing Point'in, yeni yayınlanan ilk sene hesaplarında görüldü.

Zamanlama sebebiyle şirketin hesapları, Ağustos 2018'den Ağustos 2019 arasında göz önüne alınıyor, ki normalde F1 takımlarının hesapları Ocak-Aralık arasında göz önüne alınırlar ve bu da, tek yarış sezonundaki gelirin ve giderin tamamını net bir şekilde ortaya koyar. Racing Point'in hesapları ise 2018'in son 9 yarışını ve 2019'un ilk 12 yarışını kapsamakta.

Verilere göre Racing Point, orijinal Force India takımı ile özdeşleşmiş hakları ve varlıkları eline geçirmek için 90 milyon pound ödedi ve aynı zamanda yeni kurulan takım, alacaklılara borçlarının anında ödenmesi - ve böylece takımın iflas süreci tamamlandığında parasını anında geri alabilmesi - için, eski takımın borçlarını da üzerine aldı.

Hesaplara göre Stroll, 200 milyon pound değerindeki sermayenin 142 milyon poundunu kendi karşıladı ve böylece Kanadalı iş adamı, takımın %71'ine sahip oldu. Kalan %29'luk pay ise, Stroll'ün bir araya getirdiği konsorsiyumda bulunan yatırımcılar arasında paylaştırıldı.

Income for the period is listed at just £46m – substantially less than the £77m featured in the last published Force India accounts in 2016 – because of the way revenue has been allocated as a result of acquiring the rights to Force India’s F1 prize fund earnings.

Bu dönem için sağlanan gelir, Force India'nın F1 ödül gelirinden aldığı haklarının elde edilmesi sonucunda gelirin tahsil edilmesiyle sadece 40 milyon pound olarak açıklandı - bu da Force India'nın açıklanan en son hesabı olan 2016'daki gelirinden 77 milyon pound daha az.

2019-19 dönemine bağlı olan hesaplarda görünen bir diğer durum ise 55 milyon poundluk banka kredisinin Ocak 2020'de, hisseli sermayenin 40 milyon poundluk taksidinin ise Aralık 2019'da ödenmiş olması.

Takım patronu Otmar Szafnauer ise, kağıt üstünde bulunan zararın Racing Point'in gerçek finansal durumunu yansıtmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer şunları söyledi: "Bu hesaplar çok olağanüstü ve tek zamanlı, takımın sayın alınması dolayısıyla olabilecek bir şey. Normal bir muhasebe döngüsüne girdikten sonra bu tür sayıları bir daha görmeyeceğiz. Bu muhasebe dönemi bozuk bir dönem. Normal değil, bu yüzden de bu sayıların nedenini anlamanız lazım."

"Ve eğer takım iflas edilmemiş bir şekilde satın alınmamış olsaydı, normal bir senede kaybımız 116 milyon pound değil, 25 milyon pound olurdu."

Szafnauer, gayet iyi bir şekilde yönetilen ve iyi bir desteğe sahip olan takımın hâlâ 25 milyon poundluk bir zarara uğramasının, yeni Concorde Anlaşması'nın geliri daha adil bir şekilde dağıtacak olmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Bizim gibi zarara uğramama şansı olan bir takım için, F1'in ödül gelirini doğru bir şekilde dağıtması gerçekten çok ama çok önemli."

"Bu 25 milyon pound, gelecekte sıfıra yakın olmadı. Ki böylece bizim gibi bir takım çalışmaya devam edebilsin. Unutmayın, en verimli takım biziz, bugün bile en az parayı biz harcıyoruz."

"Bu kadar çok para harcayan, gayet iyi bir geliri olan ve aynı zamanda 25 milyon pound zararda olan bir takım olması iyi bir şey değil. Bu yüzden de para dağıtımı ve bütçe sınırı, F1'in finansal istikrarı için çok önemli. Bizim istediğimiz sisteme çok yakın bir şey yapıyorlar, ancak daha iyi olabilir."

"Finansal bakımdan, Force India olduğumuz döneme göre daha güçlü bir konumdayız. Para akışı, çalışanlara yapılan ödemeler, parçalara yapılan ödemeler konusunda endişelenmemiz gerekmiyor. Ancak şu anda bulunduğumuz seviyede yarışmamız için, bütçe sınırlaması ve yeni ödül dağıtım sistemi, bizim gibi bir orta grup takımının sağlığı açısından çok büyük bir değer taşıyor."