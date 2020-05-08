Racing Point: "F1'deki en düşük bütçe hâlâ bizde"

Stroll, 2018'in yaz arasında zor günler geçiren Force India ekibinin varlıklarını satın aldı ve Racing Point adıyla spora girdi.

O zamandan beri Silverstone'da yeni bir fabrikayı da içeren önemli gelişim çalışmaları başlatıldı ve gelecek yıl takımın adı Aston Martin olacak.

Motorsport.com ile yapılan özel bir röportajda Szafnauer, şimdiye kadar yaptıkları harcama planlarının ve çalışmalarının, temelde takımın büyüklüğünü değiştirmediğini söyledi.

“Lawrence geldiğinde bize daha büyük bir bütçe verdi. Bu yüzden çok daha fazla paramız var."

"Ancak sahip olduğumuzdan önemli ölçüde daha büyük bir bütçemiz olmasına rağmen, ki yaklaşık %30-&40 daha büyük bir bütçeden bahsediyorum, hâlâ griddeki en düşük bütçeli ve en az sayıda insana sahip olan takım olduğumuza inanıyorum."

"Hâlâ en küçük Formula 1 takımıyız. Belki de Haas'ın daha az insanı vardır çünkü tasarım ve üretim işlerinin çoğu Dallara tarafından yapılıyor."

"Ama eğer onları da eklerseniz, muhtemelen Haas'tan bile daha küçük olmamızdan şüpheleniyorum."

"Bu yüzden şimdi daha büyük kaynağımız olmasına ve daha fazlasını yapabiliyor olmamıza rağmen, geçmişte sahip olduğumuz verimliliği kaybetmemeliyiz. Bu, zaten şimdiye kadar gerçekten iyi olan bir şey."

"Şimdi daha fazla pound harcıyor olsak bile, hâlâ harcadığımız her poundun hesabını yapıyoruz."

Szafnauer, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyona dördüncüsü oldukları zaman, yıllık 110 milyon dolar harcadıklarını belirmişti.

Koronavirüs pandemisinin etkisi göz önüne alındığında Racing Point'in genişleme planlarının devam edip etmediği sorusuna Szafnauer, şöyle yanıt verdi: “Bazı geliştirme projeleri çoktan başlamıştı - işin içine koyduğumuz üretim kapasitesinin daha da üstünde - ancak şu anda her şey durmuş vaziyette."

"Çünkü hiç kimse çalışmıyor. Bu yüzden geri dönmemiz gerekecekse, bilmiyorum, belki Mayıs sonu olabilir? Tahminimce Mayıs ortasında olabilir. Ve umuyorum ki hâlâ, sıkıştırılmış bir 2020 sezonuna sahip olabileceğiz, ki bu da sezonu sıkıştırma üzerine ortaya koyabileceğimiz en iyi durum için olabildiğince çok ele ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor."

"Yine de umarım sıkı bir sezona sahip olacağız. Bu, devam eden projelerde biraz gecikmeye yol açabilir, ancak iptal edilmiyor, sadece erteleniyor."