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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "F1 Avustralya'da güvenli bir şekilde yarışabilirdi"

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Racing Point: "F1 Avustralya'da güvenli bir şekilde yarışabilirdi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Nis 2020 17:39

Racing Point Formula 1 patronu Otmar Szafnauer, Avustralya Grand Prix'sinin padokta bulunan "çok düşük" koronavirüs salgın riskine rağmen, güvenli bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Melbourne'deki 2020 F1 açılış yarışı, McLaren takımından bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkması ile beraber, antrenman seansına saatler kala iptal edilmişti.

Takımlar Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, test sonuçları sonrası, yarışın iptali konusunu görüştüler ve hafta sonuna devam etme kararı aldılar.

Ancak bu karar, büyüyen endişeler sebebiyle iptal edildi ve sadece üç takım - Red Bull, AlphaTauri ve Racing Point - sabah günü yapılan antrenman seansına çıkmayı kabul etmişti. 

Racing Point takım patronu Szafnauer, zamanında ortaya çıkan belirsizliklere rağmen, Avustralya'daki yarışın güvenli bir şekilde yapılmış olabileceğine inandığını söyledi.

CNN'e konuşan Szaufnauer şunları söyledi: "Melbourne'de olduğumuz sırada geleceği görmek zordu, ancak şu an geri dönüp baktığımda eğer yarışsaydık, güvenli bir şekilde yarışabilirdik."

"Alınacak risk çok düşüktü ve bence ortaya bir yarış konulabilirdi. Avustralya hükumeti bunu yapmamıza izin vermişti."

"Ancak o zamanlarda büyük bir belirsizlik vardı ve bu belirsizlik yüzünden, sanırım yarış konusunda çekingen bir karar aldık."

Takım patronları; FIA, F1 ve yarış organizatörleri ile, pozitif çıkan test sonrası bir araya geldi ve yarışın yapılıp yapılmama konusunu göz önüne aldı.

FIA Başkanı Jean Todt, Motorsport.com'a bu ayın başında verdiği demeçte "pek çok farklı düşünce" olduğunu söylemişti, ancak "kanıtların artması" ile beraber yarışın iptali konusunda gerekli güvenceye sahip olduklarını söylemişti.

Szafnauer ise Cuma sabahı padok alanına geldiğinde, gece boyunca süren görüşmeler sonrasında, antrenman seansına çıkmayı beklediğini söyledi.

"Cuma akşamı saat 1.30, 2 gibi toplantıdan ayrıldık ve o anda, çoğu takım yarışmak istemeleri üzerine oy verdi."

"Daha sonrasında uyudum, dört saat sonra uyandım ve padok alanına geldiğim anda herkes 'Yarışmıyoruz' demeye başladı. Ben de 'Tabii ki de yarışıyoruz, daha dört saat önce yarışmak için oy verdik!' dedim."

"Riskten kaçınmak istedik ve büyük ihtimalle doğru karar alındı. Ancak geriye dönüp baktığımda, eğer yarışsaydık, bence bunu güvenli bir şekilde yapardık."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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