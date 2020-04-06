Racing Point de personelini ücretsiz izne çıkardı!

McLaren, koronavirüs nedeniyle yaşanan maddi kaybı en aza indirmek amacıyla çalışanlarının bir kısmını ücretsiz izne çıkarmış, diğer kısmının ise maaşında azaltmaya gitmişti.

Benzer bir yolu Williams da tercih etti ve çalışanların bir kısmının zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca pilotlar ve üst düzey yönetimin de maaşında %20 indirime gidildi.

Diğer takımların da benzer bir yolu tercih etmesi neredeyse kesin gibiydi çünkü kriz tüm takımları etkiliyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Racing Point, çalışanların bir kısmının ücretsiz izne çıkarıldığını doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Racing Point sözcüsü, takım pilotları Sergio Perez ile Lance Stroll'ün de gönüllü olarak ücretlerinde indirime gittiğini doğruladı.

Ancak sözcü, rakamlarla ilgili hiçbir bilgi paylaşmayacağını söyledi.