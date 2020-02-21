Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"

Szafnauer aynı zamanda böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda teknolojiyi, FIA kurallarının izin verdiği kadarıyla Mercedes'ten satın alabileceklerini söyledi.

Takım şimdiden bazı süspansiyon parçalarını, güç ünitesini ve vites kutusunu Alman takımdan alıyor.

Ancak Szafnauer, Racing Point'in kendi sistemini kendi yapmasını tercih edeceği konusunda kesin konuştu:

"Pratik zekanın bir aklı olarak gözüme çarptı. Ve biliyorum ki herkes bizim ne kadar hızlıca bunu yapacağızı görecek.

"McLaren F-duct fikrini hatırlıyor musunuz? Bu ondan tamamen farklı ama aynı geliştirme düşüncesine sahip. Onlar bu fikri buldu ve herkes bundan kopya çekti, sene sonuna kadar da, eğer doğru hatırlıyorsam, hepimiz bunu kullandık.

"Çift difüzöre de benziyor ama daha az görüntü odaklı. Sanırım bunu yapan ilk takımlardan biri de bizdik, Toyota, Williams ve Brawn'dan sonra. Brawn ilk çıkartan takım oldu ve daha sonrasında iki takım bundan haberdar oldu, ancak onlardan sonra kullanan ilk takım bizdik sanırım."

Szafnauer DAS'ın daha yoğun bir gelişim programında kendini kanıtlaması gerektiğini de ekledi:

"Bunu kullanmamız bizim ona vereceğimiz efora ve kazanca bağlı. Eğer çok efor sarf edip küçük bir kazanç alırsak bunu yapmayız, çünkü düşük kaynağa sahibiz. Ancak düşük efor ile büyük kazanca sahip olacaksak, büyük ihtimalle bunu kullanırız.

"McLaren'in F-duct günlerinde takım, diğer herkesi bir an önce bunu yapmaya yönlendirdi. Çünkü McLaren bunun üstünde çok zaman harcadı ve biliyorlardı ki bunu yapmak pek de kolay değildi.

"Ve, bırakalım da onlar tüm sezondaki zamanlarını ve eforlarını buna harcasınlar dediler, bu da takımların başka bir şey yapmayacağı anlamına geliyordu.

"Akla gelen bir soru da bu. Ve önceden dediğim gibi, tamamen kazançla eforun uyumuna bağlı. Eğer efor çok fazla ve kazanç azsa, o zaman sınırlı olan kaynağınızı size daha büyük kazanç elde ettirecek bir şeye harcamalısınız."

Szafnauer aynı zamanda Racing Point'in herhangi bir direksiyon sistemi parçasını Mercedes'ten almadığını ancak FIA'nın bunu onayladığını söyledi ve ekledi:

"Her ne kadar alıyor olmasak da, sanırım alınması kurallara uyuyor. Bence bu transfer edilebilecek bir parça, eğer kurallara bakarsanız bu gayet legal, ancak bunu yapmıyoruz.

"Şu ana kadar böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Eğer bu sistemi yapmaya karar verirsek bunu kendimiz yapacağız.

"Ve aracımızı geliştirmek için tüm takımların ne yaptığına bakıyoruz. Diğer takımların da bunu yaptığını biliyorum. Bu yüzden bu sistemin en hızlı takipçisi kim olacak göreceğiz.

"Sistemin legal olup olmaması konusunda ise pek bir fikrim yok. Bazı takımlar bunun illegal olduğunu söyleyecek, ancak insanlardan duyduğum kadarıyla, James'in söylediklerine göre FIA ile bunu pek çok kez tartışmışlar.

"Bu yüzden FIA'nın önce evet, sonrasında da hayır demesi garip olurdu. Ancak bu geçmişte daha önce yaşandı. Williams'ın vites kutusu ilerleyen zamanlarda yasaklanmıştı ve buna benzer daha bir sürü örnek de vardır."

Haas takım patronu Günther Steiner ise takımının DAS sistemini kullanma ihtimalinin pek mümkün olmadığını, kaynaklarının başka yerlerde daha iyi kullanılabileceğini söyledi ve ekledi:

"Dürüst olmak gerekirse bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Direksiyonun ileri geri gittiğini gördüm, ancak ne yaptığını bilmiyorum.

"Öncelikle yapıp yapmayacağımızı söylemek istemiyorum, ancak bana göre bunu geliştirmek için zaman harcamazdık çünkü ileri geri giden ve ön süspansiyona bir şeyler yapan direksiyondan önce odaklanmamız gereken şeyler bulunuyor.

"Umarım yakın zamanda bunun ne olduğunu öğreniriz, birisi bir açıklamayla gelir veya Mercedes açıklar - sanırım açıklamazlar - ancak bir orta grup takımı böyle bir şeye yatırım yapmaz çünkü bize daha fazla geri dönüş veren yatırımlarımız var."