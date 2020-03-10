Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
09 Mar
-
15 Mar
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
261 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "DAS, tamamen yeni bir şasi gerektiriyor"

paylaşım
yorumlar
Racing Point: "DAS, tamamen yeni bir şasi gerektiriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Mar 2020 16:03

Racing Point, 2021'de kullanımı yasak olacak olan DAS sistemini bu yıl kullanmalarının bir anlamı olmadığını, çünkü sistemin tamamen yeni bir şasi gerektirdiğini söyledi.

Mercedes, Barcelona'daki sezonu öncesi testinde ön lastiklerini açısını değiştirdiği DAS sistemiyle birlikte bir kez daha gündeme gelmişti.

Rakip takımlar bunun olası faydalarını araştırdı, ancak DAS'ın sağladığı küçük avantaj, takımları kopyalama konusunda ikilemde bırakıyor.

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, hem yapılması gereken için boyutunun hem de 2021'de DAS'ın kaldırılacak olması nedeniyle bu sistemi kopyalamayı düşünmediklerini söyledi.

Green, "Bu önemli bir proje. Şu anda bulunduğumuz konumda, bu sistemin yeni bir şasi gerektireceğinden şüpheleniyorum."

"Hatta kurallar gelecek yıl değişmese bile, bu yıl için böyle büyük bir şey yapıp yapamayacağımız konusunda şüpheliyim."

"Ancak önümüzdeki yıl kurallar değişiyor ve bu tür bir sistemin, yeni kurallarla birlikte yasaklandığı görülüyor. Bu yüzden yapma şansımız yok. Eğer yapabiliyorsanız, yaptığınız takdirde küçük zamanlar kazanabilirsiniz, ama yapmazsanız da yapmazsınız." dedi.

Green, sistemin avantajının pistten piste değişeceğini söyledi.

"Bu sistemin nerelerde fayda getirebileceği konusunda belli bir görüşümüz var. Bu konuda herhangi bir simülasyon yapmadık, ancak bu tür bir sistemi çalıştırabilecek kadar ağırlığınız varsa, bundan faydalanabilirsiniz."

"Bence avantajının büyüklüğü, pek çok faktörle bağlantılı olacak. Sürüş yaptığınız lastik, sürüş yaptığınız pist ve hatta aracın ayarları bile bir faktör olacak."

"Faydası bu tarz faktörlere bağlı olacak. Bazı pistlerde daha az, bazılarında ise birkaç ondalık getirecek. Değişken olacak."

Sonraki haber
Galeri: Jacques Villeneuve'ün tüm F1 zaferleri

Önceki haber

Galeri: Jacques Villeneuve'ün tüm F1 zaferleri

Sonraki haber

Galeri: 2020 Avustralya GP ilk fotoğraflar

Galeri: 2020 Avustralya GP ilk fotoğraflar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

9 Mar - 15 Mar
Immagini Başlangıç:
1 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
09:00
00:00
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, DAS'ı kullanması halinde Mercedes'i protesto edecek!

3s
2
Formula 1

Galeri: 2020 Avustralya GP ilk fotoğraflar

1s
3
Formula 1

Albert Park'ta bir otel, Coronavirüs nedeniyle kapatıldı!

1s
4
Formula 1

Honda: "Verstappen'i her yarışta podyuma çıkarmak ve şampiyon olmak istiyoruz"

5
Formula 1

Colajanni, Ferrari'ye geri döndü

Son Videolar

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1
2s

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Son Haberler

Albert Park'ta bir otel, Coronavirüs nedeniyle kapatıldı!
F1

Albert Park'ta bir otel, Coronavirüs nedeniyle kapatıldı!

Galeri: 2020 Avustralya GP ilk fotoğraflar
F1

Galeri: 2020 Avustralya GP ilk fotoğraflar

Racing Point: "DAS, tamamen yeni bir şasi gerektiriyor"
F1

Racing Point: "DAS, tamamen yeni bir şasi gerektiriyor"

Galeri: Jacques Villeneuve'ün tüm F1 zaferleri
F1

Galeri: Jacques Villeneuve'ün tüm F1 zaferleri

Grosjean: "2019 aracı sürüş tarzıma hiç uymuyordu"
F1

Grosjean: "2019 aracı sürüş tarzıma hiç uymuyordu"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.