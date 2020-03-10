Racing Point: "DAS, tamamen yeni bir şasi gerektiriyor"

Mercedes, Barcelona'daki sezonu öncesi testinde ön lastiklerini açısını değiştirdiği DAS sistemiyle birlikte bir kez daha gündeme gelmişti.

Rakip takımlar bunun olası faydalarını araştırdı, ancak DAS'ın sağladığı küçük avantaj, takımları kopyalama konusunda ikilemde bırakıyor.

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, hem yapılması gereken için boyutunun hem de 2021'de DAS'ın kaldırılacak olması nedeniyle bu sistemi kopyalamayı düşünmediklerini söyledi.

Green, "Bu önemli bir proje. Şu anda bulunduğumuz konumda, bu sistemin yeni bir şasi gerektireceğinden şüpheleniyorum."

"Hatta kurallar gelecek yıl değişmese bile, bu yıl için böyle büyük bir şey yapıp yapamayacağımız konusunda şüpheliyim."

"Ancak önümüzdeki yıl kurallar değişiyor ve bu tür bir sistemin, yeni kurallarla birlikte yasaklandığı görülüyor. Bu yüzden yapma şansımız yok. Eğer yapabiliyorsanız, yaptığınız takdirde küçük zamanlar kazanabilirsiniz, ama yapmazsanız da yapmazsınız." dedi.

Green, sistemin avantajının pistten piste değişeceğini söyledi.

"Bu sistemin nerelerde fayda getirebileceği konusunda belli bir görüşümüz var. Bu konuda herhangi bir simülasyon yapmadık, ancak bu tür bir sistemi çalıştırabilecek kadar ağırlığınız varsa, bundan faydalanabilirsiniz."

"Bence avantajının büyüklüğü, pek çok faktörle bağlantılı olacak. Sürüş yaptığınız lastik, sürüş yaptığınız pist ve hatta aracın ayarları bile bir faktör olacak."

"Faydası bu tarz faktörlere bağlı olacak. Bazı pistlerde daha az, bazılarında ise birkaç ondalık getirecek. Değişken olacak."