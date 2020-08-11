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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"

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Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"
Ekleyen:
11 Ağu 2020 14:37

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamadan önce düzenlenmesi gereken alanlar olduğunu söyledi.

F1, gelecek seneden itibaren uygulanacak yeni Concorde Anlaşması'nın imzalanmasını bekliyor. Yeni ticari anlaşmada takımlar arasında daha adil gelir dağılımı ve daha farklı yönetim şekli yer alıyor.

FOM tarafından yeni anlaşmanın imzalanması için 12 Ağustos tarihi son gün olarak belirlendi ve bu tarihin uzatılmayacağı ifade edildi. Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ise, son senelerin dominant takımı olmalarına rağmen kendilerinin gerekli saygıyı görmediklerini, bu yüzden değiştirilmesi gereken maddeler olduğunu, bu haliyle anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi.

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Wolff ayrıca aslında birçok takımın yeni Concorde Anlaşması'nı mevcut haliyle imzalamak istemediğini ancak kameralar karşısında bunu ifade etmekten kaçındıklarını söylemişti.

Szafnauer, kendilerinin yeni anlaşmayı imzalamasından önce bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.

 

Szafnauer, "Yeni Concorde Anlaşması bizim için büyük ölçüde iyi. Ancak yine de kıyıda köşede pek memnun olmadığımız birçok madde var."

"Anlaşmamız için hâlâ daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyleyebilirim. % 100'ünden emin değiliz ancak % 80'i için tamam diyebiliriz."

"Bugün karar vermemiz ya da imza atmamız gerekirse, kıyılarda yer alan % 5 ya da % 10 gibi bölüm üzerinde daha fazla çalışma olmasını isteriz." dedi.

Szafnauer, kendilerinin memnun olmadıkları şeylerin daha çok yönetim alanında olduğunu ancak maddi konuların da etkisinin olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Parasal şeyler var ancak daha çok yönetimle alakalı konulardan memnun değiliz." dedi.

Szafnauer son olarak Wolff'un söylediği, kameralar karşısında Liberty Media'nın arkasında durup toplantılarda şikayet eden grupta olmadığını söyledi.

Szafnauer, "Genelde Liberty'e söylediğim şeyleri, herkesin karşısında da söylüyorum."

"Bu tür şeylerde pek iyi sayılmam." dedi.

Haas, Ferrari, Williams ve McLaren, yeni Concorde anlaşmasını imzalamaya yakın olduklarını söylemişti. Racing Point, Mercedes'in ardından daha fazla değişiklik istediğini açıklayan ikinci takım oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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