Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"

Formula 1 takımları 2021 yılında 175 milyon dolarlık bütçe sınırını zaten kabul etmişlerdi ancak koronavirüs pandemisinin ardından bu sınırın 150 milyon dolara inmesi kabul edildi. Fakat şimdi bu rakamın daha da aşağı çekilmesi için çaba gösteriliyor.

Ferrari, bu rakamın 145 milyon doların altına inmesini istemiyor. Ancak McLaren 100 milyon dolarlık bütçe sınırı için çaba gösteriyor.

Temelde bu hamleler COVID-19 krizinin ekonomik etkinlerini en aza indirmek amacıyla yapılsa da, Szafnauer'e göre bütçe sınırını indirmek takımlar arasındaki farkları azaltabilir ve daha sağlıklı rekabet seviyeleri oluşturmalarına yardım edebilir.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi, bütçe sınırının sizi para harcamak zorunda bırakmayacak olması. Yani bütçe sınırı 170 milyon dolar olsa bile bunu harcamak zorunda değilsiniz."

"Mesela Force India'da harcadığımız para hakkında dolar cinsinden konuşursak, tüm istisnalar dahil 100 milyon doların biraz üzerinde harcıyorduk, yaklaşık 110 milyon dolardı."

"Ama pek çok istisna vardı. Tüm istisnaları çıkarırsak, tahminim 70 milyon dolar civarı harcıyorduk. Ve bu 70 milyon dolar bize şampiyona dördüncülüğünü getirdi. Hatta birkaç kez getirdi.

"Eğer 170 milyon dolarlık bir sınır varsa, bu 170 milyon dolar harcamanız gerektiği anlarına gelmiyor. Ama bu, kazanmak için 170 milyon dolar harcamanız gerektiği anlamına geliyor."

"Yani bütçe rekabet seviyesi açısından bir dengeleyici."

"Sadece 'finansal nedenlerden ötürü gelen bir bütçe sınırı' dememeye dikkat etmeliyiz, çünkü aynı zamanda farkların azalmasına yardımcı oluyor. "

Görüşmelerdeki sorunlarla ilgili de konuşan Szafnauer, uzlaşmanın zor olduğu yerleri görebildiğini söylüyor.

"Konunun her iki tarafını da görebiliyorum."

"Bugün 300 milyon dolar harcayan büyük takımlar 170 milyon dolar, 150 milyon dolar, 150 milyon dolar ve hatta daha düşük bir seviyeye inmekte zorlanıyorlar ve 'İyi ama çok fazla insan çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmamız zor, çok fazla para yatırdık çünkü kurallar böyleydi. Sonuçta yatırım yaparsam kazanma şansım daha yüksek olur. Şimdi gelip bunu benden almaya çalışıyorsunuz ve bu adil değil' diye düşünüyorlar."

"Sonrasında Zak Brown'ın savunduğu argümanları görebiliyorum. O da, 'Her takımın finansal olarak istikrarlı olabileceği, gerçekçi bir bütçe sınırına ihtiyacımız var ve bunda yanlış olan ne?' diye düşünüyor."

"Bu nedenle doğru bütçe sınırının arada bir yerde olması gerektiğine inanıyorum. Herkesin aynı derecede seveceği veya aynı derecede sevmeyeceği bir bütçe sınırını görüşüyoruz ve tartışıyoruz."