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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Bahreyn'deki ilk olayın ardından yeterli yedek parçaya sahip değilmiş

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Racing Point, Bahreyn'deki ilk olayın ardından yeterli yedek parçaya sahip değilmiş
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Racing Point galip geldiği Sakhir GP öncesinde yedek parça sıkıntısı yaşadığını ve parçaları özel jetle getirtmek zorunda kaldığını açıkladı.

Pazar günkü yarışta 1. ve 3. sırada gören Racing Point, iki pilotunu da podyumda görmenin mutluluğu yaşasa da, zaferle dolu bu yarışın öncesinde Bahreyn’de baş ağrıtıcı bir süreçten geçti. 

Orada ilk turda Daniil Kvyat’ın temasının ardından Stroll spin atmış, Perez ise MGU-K'nin alev almasının ardından yarışın son bölümünde yarış dışı kalmışı.

Sonuç olarak her iki aracın da hasar alması, Racing Point’i zor durumda bıraktı.

Takım patronu Otmar Szafnauer Sakhir GP’de işleri yoluna koymak için izlenen zorlu sürece dair açıklamalarda bulundu.  

Szafnauer, bu kapsamda takım sahibi Lawrence Stroll'ün kendi özel jetini İngiltere'ye gönderdiğini ve buradan parçaları toplayıp, tam zamanında Sakhir GP için Bahreyn'e geldiğini belirtti.

Sky’a konuşan Szafnauer: “Geçen hafta büyük bir darbe aldık, aracımız neredeyse yanıyordu ve bizim yeterli sayıda yedek parçamız yoktu.” 

“İki aracı bir araya getiremedik ama fabrikada herkes gecesine gündüzüne katıp çalıştı.” 

Lawrence’in uçağını geri gönderdik. Perşembe gününe kadar gerekli parçaları toplamak için bekledi ancak bu şekilde iki aracı yarışa hazır hale getirebilecektik. Bu zafer kesinlikle bireysel bir başarı değil."

“Geçen hafta yaşadığımız ciddi düşüşlerden sonra bu haftaki yükseliş bize olduğundan da tatlı geliyor.” dedi.  

Abu Dhabi’de noktalanacak sezona bir hafta kala kazanılan birincilik ve üçüncülük, takıma şampiyona üçüncülüğü için McLaren karşısında büyük avantaj kazandırmış oldu.  

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Pablo Elizalde

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