Racing Point, Aston birleşimi hakkındaki planlarını açıkladı

Takımın, Lawrence Stroll’ün Britanyalı markayı satın almasıyla beraber, fabrika Aston Martin takımı olacağı geçen hafta açıklanmıştı.

Szafnauer, yapılan genel anlaşma sonucu takımının teknik bilgiyi aktarma konusunda hazır olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Szafnauer şunları söyledi: “Mükemmel olacak. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Bir fabrika takımı olacağız ve mükemmel bir isme sahip olacağız.

“Öncelikle artık Brackley’de kullanabilecekleri bir rüzgar tüneline sahibiz. Buna bakabilecek aerodinami uzmanlarına da sahibiz. Eminim ki burada kullanılan teknolojiyi yol araçlarına da aktarabilecekler.

“Her şeyi çok sert yapıyoruz, ki bu da yarış araçlarında işe yarıyor ve aynı zamanda yol araçlarındaki performansı artırıyor, spor arabalarına da yardımcı olabiliriz. Bu işbirliğini iple çekiyorum.”

Teknoloji bilgisinin aktarımının tersi şekilde olup olmayacağına ise Szafnauer şu yanıtı verdi:

“Onların neye sahip olduğunu göreceğiz. Eğer bize yardım edebileceklerine inanırsak bunu yapmaktan mutluluk duyarız.”

Otmar Szafnauer aynı zamanda Silverstone fabrikasında yol araçları üzerinde çalışan isimlerin de bulunacağını belirtti - özellikle an itibariyle Valkyrie hiper aracı üzerine çalışan Red Bull Technology çalışanları da bulunacak.

“Göründüğü kadarıyla yeni fabrikamızda 100 civarında dizayn mühendisi bizimle beraber olacak, ki bu da tam bir birleşme olacağını gösteriyor - şu anda Red Bull’da olan insanlar bize geçecekler. Onlar sadece fabrikamızda çalışacaklar, aynı çatı altında olacağız.

“Adrian Newey ile Valkyrie hiper aracını yaptılar ve Valkyrie sonrası yapılacak ek işler var. Bunu söylemek bana düşmez ama güzel ürünler tanıtacaklar.”

Szafnauer Aston isminin onlara iyi çalışanları getireceğine inanıyor, böylece çalışanlarının seviyesini artırabileceklerini düşünüyor.

“Aston en iyi İngiliz markalardan biri. Bu markayı tekrardan F1 yarışlarına geri getirmek çok iyi olacak. Gerçekten çok heyecanlıyız.

“Daha çok büyümeye çalışıyoruz. An itibariyle 500’e yakın çalışanımız var ve bu sayıyla durmayacağız. Ancak benim felsefeme göre her zaman en doğru insanları bir araya getirmelisiniz çünkü bu takım olarak yapılan bir spor.

“En iyi takıma sahip olduğumuza emin olmalıyız, sadece işe alım konusunda veya sayıyı artırma üzerine bu işi yapmamalıyız. Doğru insanları işe alacağız. Ama bana göre Aston’da işe alım konusunda bize yardım edecek ve takımı büyütmemiz için yardımcı olacak.”