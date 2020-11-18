Takımın bu sene gösterdiği gelişim büyük ölçüde Mercedes'in 2019 F1 aracına çok benzer bir araç hazırlamasına bağlansa da, takımın son dönemde yaptığı güncelleme çalışmaları büyük ölçüde kendi başına oldu.

Racing Point RP10'de hâlâ Mercedes W10'a benzerlikler bulunuyor çünkü aracın temel özellikleri benzer. Ancak takımın sezonun ikinci yarısında getirdiği güncellemeler, takımı tamamen "Pembe Mercedes" olmanın dışına çıkardı.

"Bu konuda, hava akışına maruz kalan ilk bileşen olduğu göz önüne alındığında ön kanattan daha iyi bir örneği yoktur. RP20'de ayrıntıda farklılıklar var. Takım ön kanadın dış kısmında geçen seneki kendi tasarımını geliştirmeye devam ediyor.

Racing Point RP19, front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

2019'da getirilen kural değişikliklerinde, ön kanadın kenar bölümlerindeki kirli havaya sebep olan parçaların çoğu yasaklanmıştı. Bu yüzden takımlar, bu kaybı telafi edebilmek için farklı tasarımlara odaklanmak zorunda kaldı.

Racing Point bunun için kenar plakasına odaklanarak şeklini ve boyutunu değiştirdi. Bu doğal olarak o bölgede oluşan girdapta ve çevresindeki parçaların performansında etkisini gösterdi.

Racing Point RP20 front wing end plate comparison Photo by: Giorgio Piola

Racing Point, 2020'de doğrudan W10'un tasarımını kopyalamak yerine kendi tasarımını geliştirmenin yollarını aradı.

Takım, hava akışını yönlendirmeye ve basınç gradyanını ayarlamaya yardımcı olmak için kenar plakasının arka tarafında bir kanatçık ekledi. Bu, aynı zamanda alttaki girdabın oluşumunu, şeklini ve yönünü de etkiliyor.

Aslında bu bölüm, kural değişikliklerinin ardından tüm takımların ilgi odağı oldu. Takımların yaptıkları çalışmalara aşağıdaki galeriden bakalım.

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Mercedes AMG F1 W10 ön kanat detay 1 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point'in ilham kaynağı, geçen sezonun ilk bölümünde bu alanda birkaç kez değişiklik yapan Mercedes olmuştu. Takım sonunda yaptığı birkaç değişikliğin ardından Almanya GP güncellemesiyle optimum tasarımı belirlemişti. Ferrari SF90 ön kanat kenarı kıyaslaması 2 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari de kenar plakasının arka kısmına, hava akımını dışarıya doğru yönlendirecek üçgen bir kanatçık eklemişti. Ferrari SF1000 ön kanat kıyaslaması 3 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu sezon Ferrari, son yarışlarda daha geleneksel olarak kabul edilen kavis şekli tasarımına geri dönmeden önce, daha düz, kare şeklinde bir kenar plakası tasarımı kullanmaya devam etti. Alfa Romeo C38 kenar plakası 4 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo, 2019'da daha kutu şeklinde bir kenar plakasına geçiş yaptı. Arka kısma Gurney tarzı bir kanatçık eklenirken kenar plakasının altına, hava akımı yönünü iyileştirmesi için kanallar eklendi. Red Bull Racing RB16 ön kanat kenarı 5 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull sezon boyunca ön kanadında birçok değişiklik yaptı. Takımın son tasarımında kenar plakasının arka kısmı daha sığ ve arka tarafta açılı bir üçgen kanat yer alıyor. McLaren MCL35 ön kanat detay 6 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren sezon başında ön kanadın kenar plakasında değişiklik yaptı. Bu kapsamda kenar plakasının arka kısmına geniş L şeklinde parça eklendi. Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması 7 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault da bu sene köşeli kenar plakası kullanmaya başladı ve kenar plakasının arka tarafında dışa doğru kıvrılmış kanatçık eklendi.

Gelişimi hızlandırdılar

Racing Point'in Mugello'da getirdiği sidepod güncellemesi, bu seneki en büyük güncellemesi oldu.

Bu güncelleme ile Racing Point, sidepod bölgesinde Mercedes tasarımından uzaklaşarak kendi tasarımına geçiş yaptı. Önceden sidepodun arka kısmı daha şişkinken, güncellemeyle birlikte bu bölgede keskin bir şekilde rampa şeklinde tabana doğru inildi. Bu tasarım, Coanda egzoz döneminde kullanılan sidepod tasarımlarına benziyor. Bu şekilde sidepod, karoser altına monte edilen radyatöre ve havadan havaya soğutucuya daha yakın tutuldu.

Bu şekilde büyük kapsamlı güncellemelerin geliştirilmesi, hazırlanması ve anlaşılması uzun zaman alır. Takımın Mugello'ya getirdiği parçaların, Lance Stroll'un aracıyla kazada parçalanması, takımın parçaları yeniden hazırlamasını gerektirdi ve tasarımı anlama süreci daha da uzamış oldu.

Rusya GP'de Sergio Perez'in aracına da yeni parçalar eklenirken Stroll'un aracında, önceki yarıştan sağlam kalan parçalar kullanıldı. Takım, her iki araçta birden aynı parçaları Eifel GP'ye getirdi ve sonrasında parçaları anlamaya başladı.

Yeni parçalarla alakalı deneyim kazanan takım, hem bu parçalar hem de güç ünitesinde yapılan ayarlamalar sayesinde aracından daha fazla performans almaya başladı.