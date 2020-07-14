Racing Point, araçlarının daha güçlü olabileceği konusunda rakiplerini uyardı

Steiermark Grand Prix'sinde yarışa 17. sıradan başlayan ve yarışın belirli bir bölümünde dördüncülük için savaşan Sergio Perez'in performansı sonrasında Red Bull takım patronu Christian Horner, diğer takımların Racing Point'in gösterdiği performans karşısında "korkması" gerektiğini söylemişti.

Sezonun ilk iki yarışında zayıf bir sıralama performansı göstermesiyle beraber Racing Point, araçlarının tam potansiyelini göstermediğine inandıklarını söyledi.

Takım patronu Otmar Szafnauer, 2020 araçlarındaki kavrayışın artması, özellikle yüksek hızlı virajlara sahip olan pistlerde, ön sıralarda mücadele etmelerinde önemli bir etken olabilir.

Szafnauer açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bazı pistler, bu piste göre bize daha uyumlu oluyor olabilir ve bu sebeple daha da yakın olacağımıza inanıyorum."

"Ancak ne kadar gelişiriz, onu bilemeyeceğim. Bir şey söylemek çok zor. Sadece yarış tempomuz iyi olduğu için mutluyum. Ancak öğrenmemiz gereken çok şey var ve yarış hafta sonunu hâlâ optimize edemedik."

Takımın bu sene itibariyle Mercedes dizayn konseptini benimsemesi ile beraber, araç için en iyi ayarları öğrenmesi gerekiyor.

İşte tam da bu sebepten dolayı Szafnauer, takımının RP20'nin en iyi performansını kullanma fırsatını yakalayamadığına inanıyor.

"Biraz süre vermemiz lazım. Belirli deneyler yapmanız gerekiyor, birkaç sene önce Honda'da çalıştığım zamanlarda, sezonun ikinci yarısında tüm konsantrasyonunuzu bir sonraki seneye döndürürdük ve araca hiçbir güncelleme getirmezdik."

"Normal olarak üst üste dört, beş veya altı yarış boyunca güncelleme getirmezseniz daha çok bilgi elde ediyorsunuz ve hâlâ hızlanıyorsunuz, olgun bir araçta bir şey değiştirmediğinizde bu durumlar ortaya çıkabiliyor."

"Bizim durumumuzda ise öğrenmemiz gereken pek çok şey var. Sadece bunu deneyimle ve deneylerle yapmalısınız. Ne kadar çok Cuma günü geçirirsek, ayarlar hakkında o kadar çok bilgi alacağız."

Szafnauer, takımın Cumartesi günü, yeni araç ile çıktığı ilk ıslak zemin seansında bile pek çok bilgi topladığını söyledi. Yağmurlu havada geçen sıralama seansı sonrasında takım, lastiklerini doğru ısı aralığında çalıştıramadı ve böylece Perez, ilk sıralama seansında elendi.

"Eğer yağmur lastiklerini doğru aralıkta çalıştıramazsanız, kesinlikle sıkıntı çekeceksinizdir." diyen Szafnauer ekledi: "Yaşadığımız pek çok sorun nedeniyle bizim başımıza bu olay geldi ve bu sorunların nedenini biliyoruz."

"Cumartesi günü topladığımız bilgiler ile beraber, gelecekte yapılacak olan yağmurlu bir sıralama turunda, Cumartesi günü aldığımız sonuçtan farklı bir sonuç alacağız."