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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: “Araç kopyalama yasağı, iş modelimizi etkilemeyecek”

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Racing Point: “Araç kopyalama yasağı, iş modelimizi etkilemeyecek”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, FIA’nın araç kopyalama konusuna yasak getirmesinin, takımın iş modeli üzerinde hiçbir etki oluşturmayacağını söyledi.

FIA, 2021’den itibaren araç kopyalamayı yasaklayacak ve takımların fotoğraflama yoluyla diğer tasarımlara tersine mühendislik uygulamalarını engelleyecek.

Bu kısıtlamalar, Racing Point’in 2020 aracında, 2019 Mercedes aracını temel almasının ardından oluşan tartışmalardan sonra geldi.

Racing Point’in, 2019 Mercedes aracının arka fren kanalı tasarımını illegal olarak kopyaladığı tespit edildi. Ancak Racing Point, bu olayı temyize taşıdı.

Hem FIA tek koltuklu araç serileri patronu Nikolas Tombazis, hem de FIA motor sporları genel sekreteri Peter Bayer, gelecek sene için kurallara güncellemeler getirerek araç kopyalamaya son vereceklerini açıkladılar.

Ancak Racing Point takım patronu Szafnauer, kurallarda gerçekleşecek değişikliklerin takımın iş modeline bir etkisi olacağını düşünmüyor.

Szafnauer, “Bunun, iş modelimizi değiştireceğini hiç zannetmiyorum. Bundan en çok etkilenen takım değiliz.”

“500 çalışanımız var. Bazı büyük takımlar gibi 700-800 çalışanımızın olmamasının sebebi, kendi olanaklarımızla yaptığımız üretimin yetersiz olması.”

“Ancak bizi tasarım, gelişim, aero çalışanı anlamında diğerleriyle karşılaştırırsanız, onlarla aynıyız. Bu anlamda büyük takımlarla eşitiz.”

“Yani bunun iş modelimize hiçbir etkisi olmayacak. Jordan günlerinden Racing Point günlerine kadar hep bir üretici olduk. Kendi parçalarımızı tasarlama, geliştirme ve üretme kabiliyetine sahibiz.”

“Değişikliğin, iş modelimize etkisi olmayacak. Eğer kurallar daha net olursa, bu kuralların sınırları içerisinde kalacağız. Bu kesinlikle sorun olmayacak.” dedi.

 

Racing Point, kendi tasarlamadığı bazı listelenmemiş parçaları aldığı Mercedes ile yakın bir teknik ortaklık kurdu, ki bu da Mercedes’in tasarım konseptini izlediği iddialarını tetikledi.

Racing Point, COVID-19 pandemisinin ardından mevcut şasilerin kullanılmaya devam edilmesi kararıyla beraber 2021’de de RP20 aracıyla mücadele edecek, ancak yeni kurallarla beraber 2022’de kendi aracını sıfırdan tasarlamak durumunda kalacak.

Racing Point’in aracı hakkında birçok takım endişelerini dile getirmişti. McLaren ve Williams yaptıkları protestoları geri çekerken, Ferrari ve Renault protestolara devam ediyor.

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Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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