Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
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Racing Point, Abu Dhabi sezon sonu lastik testine katılacağı isimleri açıkladı.
Racing Point yeni sezonda Sergio Perez ve Lance Stroll ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Abu Dhabi GP sonrası lastik testi yapılacak ve iki günlük test için takımlar sürücü kadrolarını açıklamaya başladı.
Yapılan açıklamaya göre Racing Point, testin ilk gününde Perez, ikinci gününde ise Stroll ile piste çıkacak.
Henüz diğer takımlar teste hangi isimlerle katılacağını açıklamadı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
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28 Kas - 1 Ara
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