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Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"

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Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"
Ekleyen:
20 Tem 2020 11:07

Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, fren kanallarıyla ilgili yapılan protestodan sorunsuz bir şekilde çıkacaklarını çünkü sistemin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilecek 886 farklı çizime sahip olduklarını söyledi.

Renault, Steiermark GP'nin ve son olarak Macaristan GP'nin ardından Racing Point takımını kendisine ait olmayan fren kanalı tasarımlarıyla yarıştığı gerekçesiyle protesto etmişti. 

Kurallara göre takımların kendi fren tasarımlarını tasarlayıp üretmeleri gerekiyor. Renault, Racing Point tasarımının geçen seneki Mercedes aracında yer aldığını iddia ediyor. Avusturya'daki hakemler protestoyu kabul ettiler ve önümüzdeki günlerde detaylı incelemenin yapılacağını açıkladılar.

Szafnauer, "Fren kanallarının kurallara aykırı olması imkansız. Fren kanallarını tasarlamak, sizin de bildiğiniz üzere uzun zaman alıyor. Onlar çok karmaşık ve fren kanallarıyla alakalı 886 farklı çizime sahibiz." dedi.

Buna karşı Szafnauer, B planlarının olmadığını çünkü alternatif tasarımlarının olmadığını söyledi.

Szafnauer, "Bildiğiniz üzere fren kanallarını protesto ettiler ve başka fren kanalımız yok çünkü onlar yasallar."

"Bu konuda endişemiz yok. Fren kanallarımız yasal, geçen hafta sonu onları kullandık. Bu hafta sonu yine kullandık ve Silverstone'da yine kullanıyor olacağız." dedi.

 

Szafnauer, tasarımın yasal olup olmadığının kanıtlanmasını beklemenin sinir bozucu olduğunu kabul ediyor. 

Szfnauer, "Hayal kırıklığı yaşamamızın tek nedeni muhtemelen benim onların nasıl tasarlandığına ve geliştirildiğine dair tüm bilgilere sahip olmam."

"Dünyanın kalanı henüz bilmiyor çünkü detayları henüz hakemlere sunamadık. FIA'ya sunduk ve yaptığımız şeyin yasal olduğundan memnun oldu. Artık hakemleri de bilgilendirmemiz gerekiyor."

"Bu biraz zaman alacak çünkü FIA, fren kanalları dahil aracı nasıl tasarlayıp geliştirdiğimizi görmek için bizi soruşturmaya gelmişti. Tasarımlara ve geliştirme süreçlerine, tünelde ve CFD'de neler yaptığımıza, o noktaya nasıl geldiğimize baktılar ve memnun oldular."

"Hakemlerle bunu yapamazsınız. Verileri onlara getirmeniz ve ardından kelimelerle kağıt ve çizimler üzerinde açıklamanız gerekiyor. Bu biraz daha uzun sürecek."

"Biz ne yaptığımızı ve neden yasal olduğunu biliyoruz. Bu bir açık ya da aykırı bir şey değildi. Bunun yasal olduğunu bilirken, kaybedersek ne olacağına dair tüm bu soruları almamız karşısında sinirimiz bozuluyor. Bu süreç gerçekten sinir bozucu." dedi.

Szafnauer FIA'nın "fren kanalları dahil" tüm aracı nasıl geliştirdiklerini incelediklerini ve onay verdiklerini söylese de, FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi özel olarak fren kanalı tasarımını incelemediklerini söylemişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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