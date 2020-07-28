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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 31 Temmuz'a kadar Vettel'den yanıt bekliyor

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Racing Point, 31 Temmuz'a kadar Vettel'den yanıt bekliyor
Ekleyen:
, Editör
28 Tem 2020 16:32

Auto Bild'e göre Sebastian Vettel, 31 Temmuz'a kadar Racing Point'in teklifine olumlu/olumsuz yanıt vermek zorunda kalacak.

Uzun zamandır Racing Point'in Sebastian Vettel ile sözleşme imzalayacağı yönünde iddialar bulunuyor.

İngiliz ekip, Lawrence Stroll'ün talebi üzerine 2020 sonrası için Vettel'e sözleşme teklifinde bulundu ve Alman pilotun buna yakın zamanda yanıt vermesi gerekiyor.

Auto Bild'e göre Racing Point, Vettel'e resmi olarak sözleşme teklif etti ve artık söz tamamen Vettel'de.

Eğer teklifi kabul ederse, Sergio Perez'in yerini alacak ve Lance Stroll'ün yeni takım arkadaşı olacak. Ancak Vettel'in acele etmesi gerekiyor çünkü Racing Point'in teklifini kabul edecekse 31 Temmuz'a kadar yanıt vermek zorunda kalacak.

Çünkü iddiaya göre takımın Sergio Perez'in anlaşmasını fesh edebilmesi için son tarih 31 Temmuz. Bu tarihten sonra sözleşmesindeki bu madde artık aktif edilemeyecek.

Bu yüzden Racing Point/Vettel anlaşmasının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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