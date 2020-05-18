Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2021'de Stroll'le yarışmaya devam edecek

paylaşım
yorumlar
Racing Point, 2021'de Stroll'le yarışmaya devam edecek
Ekleyen:
, Editör
18 May 2020 13:34

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 yılında Lance Stroll ile yarışmaya devam edeceklerini söyledi.

Racing Point'te Sergio Perez'in sözleşmesi 2022 sonunda sona ererken Lance Stroll'ün durumu belirsizdi çünkü takıma katılırken sözleşmesinin kaç yıllık olduğu açıklanmamıştı.

Geçen yıl takımdaki ilk sezonunu geçiren Stroll, her alanda takım arkadaşı Perez'in gerisinde kalmıştı.

Buna karşılık babasına ait takımda yarışan Stroll'ün sözleşmesinin 2021'in sonunda sona ereceği ortaya çıktı.

Otmar Szafnauer, Stroll'ün takım için yarışmaya devam edeceğini ve gelecek yıl performansının daha da yükseleceğini söyledi.

"2021 için çılgın transfer sezonu hemen başladı. Oysa 2020'de tek bir yarışa dahi çıkmadık. Lance ile yarışmaya devam edeceğiz ve Sergio'nun sözleşmesi de devam ediyor."

"Lance eğer gride daha iyi pozisyonlardan başlarsa, ilk onda daha sık yarışabilir ve ilk 10'dan başladığında iyi yarışlar çıkarabileceğini gösterdi."

"Başlangıçta çok iyi start alıyor. Fakat önden ne kadar uzak kalırsanız, birilerinin ardından sıkışıp kalmak ve sorun yaşamak o kadar kolay olur. Lance'in bu sezon veya gelecek yıl bu sorunları yaşayacağını zannetmiyorum."

"Lance'e iyi bir araç verdiğinizde sürüş becerilerini kullanabilir ve daha da iyi olabilir. Sanırım bu sezonki araç, onun sıralama performansına yardım edecek."

"2021 aracında çok az değişiklik olacak. Bu yüzden her şey onun için iyi olmalı."

Alakalı video

Sonraki haber
Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

Önceki haber

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

2s
2
Formula 1

Carlin: "Vettel'in yapabileceği en kötü şey orta gruptaki bir takıma gitmek olur"

3
Formula 1

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

1s
4
Formula 1

Briatore: "Alonso, Formula 1'e dönmeye hazır"

5
TÜRK SPORCULAR

Sofuoğlu: "Toprak için hedefim Superbike, Deniz ve Can için MotoGP şampiyonluğu"

2s

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Racing Point, 2021'de Stroll'le yarışmaya devam edecek
F1

Racing Point, 2021'de Stroll'le yarışmaya devam edecek

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"
F1

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"
F1

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

Seidl: "Vettel, McLaren'ın gündemine hiç gelmedi"
F1

Seidl: "Vettel, McLaren'ın gündemine hiç gelmedi"

Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor
F1

Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.