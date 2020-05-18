Racing Point, 2021'de Stroll'le yarışmaya devam edecek

Racing Point'te Sergio Perez'in sözleşmesi 2022 sonunda sona ererken Lance Stroll'ün durumu belirsizdi çünkü takıma katılırken sözleşmesinin kaç yıllık olduğu açıklanmamıştı.

Geçen yıl takımdaki ilk sezonunu geçiren Stroll, her alanda takım arkadaşı Perez'in gerisinde kalmıştı.

Buna karşılık babasına ait takımda yarışan Stroll'ün sözleşmesinin 2021'in sonunda sona ereceği ortaya çıktı.

Otmar Szafnauer, Stroll'ün takım için yarışmaya devam edeceğini ve gelecek yıl performansının daha da yükseleceğini söyledi.

"2021 için çılgın transfer sezonu hemen başladı. Oysa 2020'de tek bir yarışa dahi çıkmadık. Lance ile yarışmaya devam edeceğiz ve Sergio'nun sözleşmesi de devam ediyor."

"Lance eğer gride daha iyi pozisyonlardan başlarsa, ilk onda daha sık yarışabilir ve ilk 10'dan başladığında iyi yarışlar çıkarabileceğini gösterdi."

"Başlangıçta çok iyi start alıyor. Fakat önden ne kadar uzak kalırsanız, birilerinin ardından sıkışıp kalmak ve sorun yaşamak o kadar kolay olur. Lance'in bu sezon veya gelecek yıl bu sorunları yaşayacağını zannetmiyorum."

"Lance'e iyi bir araç verdiğinizde sürüş becerilerini kullanabilir ve daha da iyi olabilir. Sanırım bu sezonki araç, onun sıralama performansına yardım edecek."

"2021 aracında çok az değişiklik olacak. Bu yüzden her şey onun için iyi olmalı."

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