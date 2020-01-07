Racing Point: "2021'de F1, F2'den yavaş kalabilir"

FIA ve sporun sahibi olan Liberty Media, takımlarla yaptıkları uzun görüşmeler sonucunda 2021 F1 kuralları üzerinde anlaştılar. Birçok açıdan değişiklik yapılan senede yeni araçların, yarışları daha heyecanlı hale getirmesi ve takımların birbirine daha yakın olması bekleniyor.

Szafnauer, yapılan değişikliklerin özellikle orta sıra takımları için heyecan verici olduğunu ancak istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Yeni kuralları seviyorum ancak korkum şu ki pazar günü farklı insanların kazanmasını sağlamak için, sporun seviyesini çok fazla düşürüyor olabiliriz."

"Bir turda 6 sn civarında yavaşlama olursa, bu artık Formula 1 olmaz. Tam olarak ne olacağını bilmiyorsak, o zaman F2 araçlarını yavaşlatmak zorunda kalabiliriz."

"F2'de bir araç için 2 milyon dolar gerekiyor. 2021 planlarında dikkatli olmazsa, 2 milyon dolar harcanarak hazırlanan F2 aracı, üzerinde 200 milyon dolar harcayacağımız F1 aracından daha hızlı olabilir. Bu konuda yanlış bir şey var." dedi.

2019 F1 sezonunun final yarışı olan Abu Dhabi'de Lewis Hamilton'ın pole pozisyonu derecesi 1:34.779 olmuştu. Hamilton'ın derecesi F2'de pole pozisyonunu kazanan Sergio Sette Camara'nın derecesi olan 1:49.751'den 15 sn daha hızlıydı. Ancak F1'deki en yavaş pilot olan Robert Kubica'nın derecesi 1:39.236 oldu.

Buna rağmen diğer pistlerde F1 ve F2 araçlarının dereceleri daha yakın oluyor. Monaco'da en iyi turlar arasındaki fark 10 sn iken, Kubica'nın derecesi sadece 7 sn daha hızlıydı.

Szafnauer, F1'de bütçe sınırını desteklediğini ancak daha iyi performans için tasarım konusunda daha fazla serbestlik verilmesi gerektiğini söyledi.

Szafnauer, "Şahsen daha düşük bütçe sınırını tercih ederim. Ancak o bütçe sınırı altında, araçları bugünkü gibi geliştirebilme özgürlüğümüz olmalı. Bu şekilde düşük bütçeyle, daha akıllı olanlar kazanır."

"Bütçe sınırıyla birlikte tasarımı çok belirgin bir şekilde kısıtlıyorsanız, o zaman IndyCar gibi olursunuz. O zaman da daha iyi sürücüye ya da mühendislik takımına sahip takım kazanır. Bizim istediğimiz bu değil. Dünyada bu tür yarışan başka formüller zaten var. Onlarda durum nasıl?" dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da F1'in 2021'deki kural değişikliklerinden önce harcama savaşı olmasının önüne geçmek için, bütçe sınırını daha önce devreye sokması gerektiğini söylemişti.

Szafnauer bu görüşe destek verdi ve "Muhtemelen bu kural çok geç devreye girecek."

"Horner'ın görüşüne katılıyorum. Bütçe sınırı yeni kurallardan önce gelmeliydi. Bu sayede son sene harcama savaşı olmazdı. Bence de ilk olarak bütçe sınırı, ardından yeni kurallar gelmeliydi." dedi.