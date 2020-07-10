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Racing Point: "2021 için Vettel'e takımda yer yok"

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Racing Point: "2021 için Vettel'e takımda yer yok"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Tem 2020 13:43

Racing Point patronu Otmar Szafnauer, her ne kadar Sebastian Vettel'le anlaşacakları yönünde söylentiler çıksa da takımda Alman pilot için boş bir koltuk olmadığını belirtti.

Ferrari'den ayrılacak olan Vettel'in 2021 için seçenekleri giderek azalıyor. Renault, bu hafta Fernando Alonso ile sözleşme imzalayarak Alman pilota kapıyı kapattı.

Mercedes ve Red Bull, gelecek yıl tam olarak doğrulamadıkları için bazı boş koltuklara sahipler. Ancak her iki ekip de son günlerde mevcut pilotlarıyla devam edeceklerini açık şekilde ortaya koydular.

Yakında Aston Martin haline gelecek olan Racing Point'in gelecek yıllar için Sergio Perez ve Lance Stroll ile anlaşması olsa da, son dönemde Vettel için potansiyel bir seçenek olabileceği ortaya çıktı.

Ancak bugün Steiermark Grand Prix'sinin hemen öncesinde konuşan Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in bir seçenek olmadığını açıkça belirtti.

Szafnauer, "Herkesin, dört kez dünya şampiyonunun takımımıza gelmesi gerektiğini düşünmesi gurur verici, ama belki de bunun temel sebebi aracımızın şu anda biraz daha hızlı olması."

"Sürücülerimizle uzun süreli kontratlarımız var, yani takımda boğluğumuz olmaması mantıklı." dedi.
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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