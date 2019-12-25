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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2021 aracından memnun değil

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Racing Point, 2021 aracından memnun değil
25 Ara 2019 14:20

Flavio Briatore, Toto Wolff'un gelişinin Ferrari'de büyük bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.

Formula 1’de 2021 yılında araçlar tamamen değişecek ve şasi üzerinde önemli aero değişiklikler yapılacak.

Bu aero değişiklikler sayesinde araçların birbirlerini daha yakından takip edebilmeleri hedefleniyor.

Bunlar aynı zamanda küçük takımların büyük takımlarla mücadele etmesine yardımcı olmak için de tasarlanmasına rağmen, takım patronu Otmar Szafnauer “henüz kurallardan memnun olmadıklarını” söyledi.

Alman ‪Motorsport-Magazin.com‬’a verdiği demeçte, “Şimdilik durum bu ama kuralları şu anda yazıldığı şekilde araca uygulayacağımızı sanmıyorum. Zaman içinde bazı değişiklikler olmasını bekliyorum.” dedi.

Racing Point’in eleştirisinin Silverstone merkezli ekibin, 2021 aracıyla ilgili yaptığı simülasyonlardan kaynaklandığı anlaşılıyor.

Teknik patron Andy Green, “İki farklı şey olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz.”

“Konsept uygulanabilir, ancak ifadelerin istenen şeyleri yansıtması için bazı düzenlemeler gerektiğini düşünüyorum.”

“Daha önce de bahsettiğimiz gibi ön kanat etrafındaki alan çok kısıtlanmış durumda. Ortada o kadar ileri bir durum var ki, adeta aracın kullanımına müdahale ediyor.”

“Aracı sürmek zor olacak. Aerodinamik açıdan dengesiz olacak.” dedi.

Green ayrıca, 2021 vizyonunun küçük takımlar için mücadeleyi dengeleyeceğini, fakat ters etkilerin de kaçınılmaz olacağını söyledi.

“Büyük takımlar şu anda 2021 için gelişim çalışması yapabilecek konumda. Oysa biz şu anda bunu yapamayız.

“Büyük takımlar, büyük takımlar oldukları için avantaja sahipler.”

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