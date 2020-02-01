Racing Point, 2020 yılında "geri kalanların en iyisi" olmak istiyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2020 yılında "geri kalanların en iyisi" olmak istiyor

paylaşım
yorumlar
Racing Point, 2020 yılında "geri kalanların en iyisi" olmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Şub 2020 15:02

Geçen yıl istediği sonuçları alamayan Racing Point, bu yıl öndeki üç takımın ardından "geri kalanların en iyisi" olmayı hedefliyor.

Silverstone merkezli ekip, önceki yönetimin yaşadığı finansal zorlukların bedelini geçen yıl ödedi ve zorlu bir sezon geçirdi.

Ancak takımın yeni sahibi Lawrence Stroll'ün nakit desteği vermesiyle birlikte takım yeniden toparlandı ve takımın geleceği oldukça iyi görünüyor.

Aston Martin'le de 2020 sonrası için anlaşan Racing Point, Mart ayında başlayacak olan 2020 sezonunda iyi pozisyonlarda olmayı umut ediyor.

Aston Martin anlaşması öncesinde Motorsport.com'a konuşan Otmar Szafnauer, “Sanırım şimdi normale döndük. Bu yüzden sezon başında bile normalde olmamız gereken yerde olmamızı sağlayacak bir araca sahip olmalıyız, yani geri kalanların en iyisi olmalıyız."

“Yapmayı amaçladığımız şey bu. Elbette hiç kolay olmayacak, çünkü herkes geri kalanların en iyisi olmak istiyor. Bunun için McLaren, Renault, Toro Rosso, biz ve Sauber savaşıyor. Herkes bunu istiyor. Hatta bazıları hâlâ büyük bir boşluk olmasına rağmen, ilk üçü hedefliyor." dedi.

Racing Point, mevcut fabrikanın yakınlarında yer alan bir fabrikaya taşınmak gibi uzun vadeli planlara sahip. Ancak  takım bu süreçte altyapısını da geliştirdi.

“CFD kapasitesi açısından en iyileri orada. Rüzgar tüneli açısından da öyle. Yani ihtiyacınız olan tüm altyapı orada var."

“Aynı zamanda bir konseptten araca geçiş sırasındaki zamandan tasarruf etmemizi sağlayacak ekstra makineler de ekledik. Bu yardım ediyor. Teknik kapasite de ekledik."

"Örneğin aero departmanımıza ve CFD'ye bazı iyi çocuklar getirdik. Şu anda 405 yerine 465 çalışanımız var. Sadece işe almak için işe alım yapmıyoruz. Doğru kişileri işe almamız gerekiyor."

"Maddi durumumuz nedeniyle daha önce yapamadığımız tüm bu şeyleri şimdi yapabiliriz. Tüm bunlar çok önemli."

Sonraki haber
Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman

Önceki haber

Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman

2s
2
Formula 1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

3s
3
Formula E

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

52dk
4
Formula 1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

5
World SUPERBIKE

Honda, hâlâ yeni motosikletin “temelleri” üzerinde çalışıyor

Son Videolar

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Racing Point, 2020 yılında "geri kalanların en iyisi" olmak istiyor
F1

Racing Point, 2020 yılında "geri kalanların en iyisi" olmak istiyor

Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman
F1

Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?
F1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"
F1

Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"

Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor
F1

Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.