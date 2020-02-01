Racing Point, 2020 yılında "geri kalanların en iyisi" olmak istiyor

Silverstone merkezli ekip, önceki yönetimin yaşadığı finansal zorlukların bedelini geçen yıl ödedi ve zorlu bir sezon geçirdi.

Ancak takımın yeni sahibi Lawrence Stroll'ün nakit desteği vermesiyle birlikte takım yeniden toparlandı ve takımın geleceği oldukça iyi görünüyor.

Aston Martin'le de 2020 sonrası için anlaşan Racing Point, Mart ayında başlayacak olan 2020 sezonunda iyi pozisyonlarda olmayı umut ediyor.

Aston Martin anlaşması öncesinde Motorsport.com'a konuşan Otmar Szafnauer, “Sanırım şimdi normale döndük. Bu yüzden sezon başında bile normalde olmamız gereken yerde olmamızı sağlayacak bir araca sahip olmalıyız, yani geri kalanların en iyisi olmalıyız."

“Yapmayı amaçladığımız şey bu. Elbette hiç kolay olmayacak, çünkü herkes geri kalanların en iyisi olmak istiyor. Bunun için McLaren, Renault, Toro Rosso, biz ve Sauber savaşıyor. Herkes bunu istiyor. Hatta bazıları hâlâ büyük bir boşluk olmasına rağmen, ilk üçü hedefliyor." dedi.

Racing Point, mevcut fabrikanın yakınlarında yer alan bir fabrikaya taşınmak gibi uzun vadeli planlara sahip. Ancak takım bu süreçte altyapısını da geliştirdi.

“CFD kapasitesi açısından en iyileri orada. Rüzgar tüneli açısından da öyle. Yani ihtiyacınız olan tüm altyapı orada var."

“Aynı zamanda bir konseptten araca geçiş sırasındaki zamandan tasarruf etmemizi sağlayacak ekstra makineler de ekledik. Bu yardım ediyor. Teknik kapasite de ekledik."

"Örneğin aero departmanımıza ve CFD'ye bazı iyi çocuklar getirdik. Şu anda 405 yerine 465 çalışanımız var. Sadece işe almak için işe alım yapmıyoruz. Doğru kişileri işe almamız gerekiyor."

"Maddi durumumuz nedeniyle daha önce yapamadığımız tüm bu şeyleri şimdi yapabiliriz. Tüm bunlar çok önemli."