Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı

Racing Point'in 2020 aracına dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı, ancak resmi lansman töreni bugün Avusturya'da yapıldı.

İngiliz takım, geride kalan yıllarda takımın ana sponsoru olan BWT ile olan ortaklığını daha da genişletirken, geçen yıl takımın isim sponsoru olan SportPesa artık Racing Point ile çalışmayacak.

BWT ile yapılan anlaşmayla birlikte araç pembe olmaya devam etti ve üzerinde daha fazla BWT logosu yer aldı.

Lawrence Stroll tarafından satın alınan Racing Point, ilk kez sorunsuz bir kış dönemi geçirdi ve Mercedes'in desteğinin artmasının ardından daha iyi bir 2020 sezonu geçirmeyi hedefliyor.

Takım, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lance Stroll ve Sergio Perez ikilisiyle mücadele edecek.