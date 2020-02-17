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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı

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Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı
Ekleyen:
, Editör
17 Şub 2020 14:12

Racing Point Formula 1 takımı, 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni F1 aracı RP20'yi tanıttı.

Racing Point'in 2020 aracına dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı, ancak resmi lansman töreni bugün Avusturya'da yapıldı.

İngiliz takım, geride kalan yıllarda takımın ana sponsoru olan BWT ile olan ortaklığını daha da genişletirken, geçen yıl takımın isim sponsoru olan SportPesa artık Racing Point ile çalışmayacak.

BWT ile yapılan anlaşmayla birlikte araç pembe olmaya devam etti ve üzerinde daha fazla BWT logosu yer aldı.

Lawrence Stroll tarafından satın alınan Racing Point, ilk kez sorunsuz bir kış dönemi geçirdi ve Mercedes'in desteğinin artmasının ardından daha iyi bir 2020 sezonu geçirmeyi hedefliyor.

Takım, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lance Stroll ve Sergio Perez ikilisiyle mücadele edecek.

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Racing Point renk düzeni

Racing Point renk düzeni
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Fotoğraf: Racing Point

Racing Point renk düzeni

Racing Point renk düzeni
2/8

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point renk düzeni

Racing Point renk düzeni
3/8

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point renk düzeni

Racing Point renk düzeni
4/8

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point livery

Racing Point livery
5/8

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point livery

Racing Point livery
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Fotoğraf: Racing Point

Racing Point livery

Racing Point livery
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Fotoğraf: Racing Point

Racing Point renk düzeni

Racing Point renk düzeni
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Fotoğraf: Racing Point

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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