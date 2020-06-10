Racing Point, 2020 aracını Silverstone'da test edecek

Takım, 5 Temmuz'da Avusturya'da sezon yeniden başlamadan önce mevcut aracıyla piste çıkacağını açıklayan ilk ekip oldu.

Takımların yıl boyunca iki reklam çekimi yapmasına izin veriliyor ve gün başına en fazla 100 km'lik sürüş yapabiliyorlar. Ayrıca Pirelli'nin özel gösteri lastiklerini de kullanmaları gerekiyor.

Racing Point, Şubat ayında Barselona'da iki günlük çekiminden ilkini kullandı.

Diğer takımlardan bazıları şimdiye kadar sınırsız şekilde sürüş yapabilecekleri 2018 araçlarını kullanmayı seçtiler. Mercedes, Salı ve Çarşamba günleri Silverstone'da test yaparken, Ferrari de Fiorano'da bir sürüş yapmayı planlıyor.

Bazı takımlar ise test için uygun araca sahip olmadıkları için bu tür bir sürüş yapamadılar.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, RP20'nin Barselona'daki kış testlerinde güçlü görünmesinin ardından tekrar piste çıkmaları için sabırsızlanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Kesinlikle ne kadar rekabetçi olduğumuzu görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Bence ilk birkaç pist bizim için iyi olacak. Macaristan ve Silverstone da iyi olmalı. Sonra Barcelona'ya geri döneceğiz ve kış boyunca orada oldukça iyi görünüyorduk."

"Bu programın bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Bu nedenle aracın nasıl bir performans gösterdiğini ve bu pistlerin her birinde, ayarlarda doğru noktayı bulmak ve onları optimize etmek için neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz."