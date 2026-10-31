Formula 1 Meksika GP
Racing Bulls’tan Verstappen’e yanıt: "Kimse kimseyle kavga etmeye çalışmıyor"
Racing Bulls takım patronu Alan Permane, Max Verstappen'in Liam Lawson hakkındaki sert açıklamalarına yanıt vererek olayı yatıştırdı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 16:20
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Alan Permane, Racing Bulls
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Meksika Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşanan temasın ardından Max Verstappen’in Liam Lawson hakkındaki "koltuğu için mücadele ederken yaptığı pek akıllıca değil" şeklindeki sert sözlerine Racing Bulls takım patronundan yanıt geldi.
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Alan Permane, yaşanan teması "tamamen gereksiz" olarak nitelendirirken, Verstappen'in iddialarının aksine Lawson’ın kimseyle güç gösterisine veya kavgaya tutuşmadığını savunarak genç pilotun arkasında durdu.
Pist üzerindeki taktiksel zorunlulukları ve Verstappen’in açıklamalarına karşı takımın duruşunu aktaran Permane, şu ifadeleri kullandı: "Burada turlarken, ister çıkış turunda olun ister soğutma turunda, en önemli şey son sektörü hızlı geçmektir. Çünkü bu 1. virajda lastiklerinizi en ideal çalışma aralığınıa getirmenizi kolaylaştırır.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
“Bunu başaramazsanız, ön lastikleri kilitleme ve benzeri sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkisi de tam olarak bunu yapıyordu ve olayın son derece on derce gereksiz olduğunu düşünüyorum.”
“Max'in söylediklerine gelirsek, durum kesinlikle onun belirttiği gibi değil. Bakın, ikisinin de olay hakkında kendilerine göre bir fikri olduğuna eminim ancak sakin kafayla düşündüklerinde, ikisi de süreci daha iyi yönetebileceklerini kabul edecektir.”
“Özet olarak kimse kimseyle kava etmeye çalışmıyor bundan eminim. Sadece pist şartlarından kaynaklanan talihsiz anlardan biriydi ve belirttiğim gibi, tamamen gereksizdi."
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- Motorsport.com Ekibi
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