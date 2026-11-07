Formula 1 Sao Paulo GP

Racing Bulls’ta kadro belirsizliği sürüyor: “Kararımız herkesi mutlu edecek”

Racing Bulls takım patronu Alan Permane, Liam Lawson’ın takımdaki geleceğine ilişkin kararın yaklaştığını ancak henüz nihai sonuca varmadıklarını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 17:40

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Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Racing Bulls ekibinde 2027 için kadro kararı henüz netleşmedi. Sürücüler klasmanında 9. sırada yer almasına rağmen geleceği belirsizliğini koruyan Liam Lawson ve fırsat bekleyen Nikola Tsolov hakkındaki soruları yanıtlayan Alan Permane, aceleci kararlar vermek yerine verilere dayalı bir analiz süreci yürüttüklerini belirtti.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde takımla olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatan tecrübeli yönetici, pilotlar ve taraftarlar için bu sürecin can sıkıcı olduğunun farkında olduklarını ancak önümüzdeki haftalarda herkesi memnun edecek doğru kararı açıklayacaklarını vurguladı.

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Permane, Brazilya hafta sonunda konuyla ilgili şunları söyledi: "Size kesin bir tarih vermeyeceğim, tekrardan bunu söylediğim için şaşırmadığınızdan eminim.”

“Red Bull gerçekten çok başarılı bir genç sürücü programına sahip. Eleştirmek istemiyorum ama basının bu konudaki baskısına bakacak olursak, geçmişte pilotlara yerleşmeleri için yeterli zaman tanınmadığını veya ani kararlar alındığını görebiliriz.”

“Biz bu sürece daha veri odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz ve bu da zaman alıyor. Dolayısıyla her şeyi inceliyor, inceliyor ve analiz ediyoruz; zaman da bizden yana. Hiçbir şey için acelemiz yok ve doğru kararın verileceğinden son derece eminim.”

“Bu durumun pilotlarımız için can sıkıcı olduğunun farkındayım, herkes için can sıkıcı olduğunu biliyorum ancak bunu doğru şekilde yapmak istiyoruz ve yapacağız da. Önümüzdeki haftalarda açıklayacağız ve kararımızın herkesi mutlu edeceğinden eminim.”

“Tüm ihtimaller masada. Dürüst olmak gerekirse neredeyse karar verdik ama henüz nihai sonuca varmadık."

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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