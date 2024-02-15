Prime'a abone ol
Formula 1 RB lansmanı
Son dakika

Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı

Racing Bulls, yeni VCARB 01 aracını Misano'da piste çıkardı ve 200 km'lik bir test gerçekleşirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
VCARB 01

Eski Toro Rosso ve AlphaTauri, yeni adıyla Visa Cash App RB Formula 1 Takımı, yeni VCARB 01 aracını 12 Şubat'ta Romagna'daki Marco Simoncelli pistinde test etti.

VCARB 01 aracıyla 200 km'lik bir test gerçekleştiren Racing Bulls, güneşli havadan faydalandı ve verimli bir testi geride bıraktı.

Yeni aracı ilk Yuki Tsunoda sürerken, sonrasında direksiyona takım arkadaşı Daniel Ricciardo geçti. Etkinliğe yeni takım patronu Lauren Mekies de katıldı.

 


Tsunoda, "Pistte kendimi harika hissettim. VCARB 01 ile ilk sürüşüm sorunsuz geçti. Geçen yılın aynı zamanına kıyasla gerçekten iyi bir tempo hissettim." dedi.

Racing Bulls bu sezon kendilerine tanınan iki çekim gününden ilkini düzenledi ve 200 km'nin tamamını tamamladı.

VCARB 01, yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde demo Pirelli lastikleriyle sürüş yaptı. Takım, teste dair çok fazla bilgi paylaşmadı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Brown: "Geçen yılki ikincilikler bizi galibiyete hazırladı"
Sonraki haber Ferrari SF-24: Gelişmiş baypas kanalının neye benzediğine göz atalım

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Formula 1

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Formula 1

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Formula 1

Albon: "Şu anda odak noktam Williams" Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum" Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz" Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Son Haberler

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

F1 Formula 1

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

F1 Formula 1

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

F1 Formula 1

Albon: "Şu anda odak noktam Williams" Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

F1 Formula 1

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı" Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol