Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı
Racing Bulls, yeni VCARB 01 aracını Misano'da piste çıkardı ve 200 km'lik bir test gerçekleşirdi.
Eski Toro Rosso ve AlphaTauri, yeni adıyla Visa Cash App RB Formula 1 Takımı, yeni VCARB 01 aracını 12 Şubat'ta Romagna'daki Marco Simoncelli pistinde test etti.
VCARB 01 aracıyla 200 km'lik bir test gerçekleştiren Racing Bulls, güneşli havadan faydalandı ve verimli bir testi geride bıraktı.
Yeni aracı ilk Yuki Tsunoda sürerken, sonrasında direksiyona takım arkadaşı Daniel Ricciardo geçti. Etkinliğe yeni takım patronu Lauren Mekies de katıldı.
Tsunoda, "Pistte kendimi harika hissettim. VCARB 01 ile ilk sürüşüm sorunsuz geçti. Geçen yılın aynı zamanına kıyasla gerçekten iyi bir tempo hissettim." dedi.
Racing Bulls bu sezon kendilerine tanınan iki çekim gününden ilkini düzenledi ve 200 km'nin tamamını tamamladı.
VCARB 01, yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde demo Pirelli lastikleriyle sürüş yaptı. Takım, teste dair çok fazla bilgi paylaşmadı.
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