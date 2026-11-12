Formula 1 Sao Paulo GP

Racing Bulls, neden 2027 için Lawson ve Lindblad ile devam etme kararı aldı?

Racing Bulls, 2027 sezonunda pilot kadrosunu değiştirmeyerek Liam Lawson ve Arvid Lindblad ile yola devam etme kararı aldı. Gazeteci Lawrence Barretto, bu kararın perde arkasını analiz etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 19:10

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

2026'da Arvid Lindblad’ın umut vadeden bir çaylak sezonu geçirmesi ve Liam Lawson’ın kariyerinin en güçlü performanslarını sergilemesi, Racing Bulls’un 2027 Formula 1 sezonunda mevcut pilot kadrosunu korumasında etkili oldu.

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Arvid Lindblad, Formula 1 kariyerine Avustralya’daki ilk yarışında puan alarak hızlı bir başlangıç yaptı. Sezonun ilerleyen bölümünde üst üste 11 yarış hafta sonunun 10’unda puan barajına girmeyi başardı. Hem pist üstünde hem de pist dışında istikrarlı bir gelişim gösteren genç pilot; teknik geri bildirimleri, baskı altındaki soğukkanlılığı ve yarış temposuyla takımın beğenisini kazandı.

19 yaşındaki pilot son dört yarışta puan alamasa da Brezilya GP’sinde 18. sıradan başladığı yarışı 11. sırada tamamladı. Pilotlar şampiyonasında 11. sırada bulunan Lindblad’ın bir sezon daha takımda kalmayı hak ettiği konusunda Red Bull ve Racing Bulls yönetiminin bir süredir hemfikir olduğu biliniyordu.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İkinci koltukta yaşanan ikilem neydi?

İkinci koltuk için karar vermek biraz daha zordu. Liam Lawson kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirirken Red Bull'un genç pilotu Nikola Tsolov da Formula 2'de art arda güçlü sonuçlar elde ediyordu. 2025 sezonunun başında yalnızca iki yarışın ardından Red Bull'dan Racing Bulls'a gönderilen Lawson, burada yeniden çıkış yakaladı ve özellikle 2026'da başarılı bir performans sergiledi.

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24 yaşındaki Yeni Zelandalı pilot, bu sezon katıldığı 20 yarışın 15'inde puan almayı başardı. Bu yarışların ikisi, sakatlanan Isack Hadjar'ın yerine Red Bull koltuğuna geçtiği dönemde gerçekleşti. Lawson, ilk sekiz sıradaki pilotlara puan verilen üç sprint yarışında da puan kazandı. Toplam 89 puanla Pilotlar şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunan Lawson, en yakın orta grup rakibi Pierre Gasly'nin puanını ikiye katladı.

Ancak diğer tarafta, Formula 2 şampiyonasında Rafa Câmara ile mücadele eden Nikola Tsolov da bir seçenek olarak masadaydı. Ferrari akademisi pilotu Câmara'ya karşı şampiyonluk mücadelesini sürdüren Tsolov, Meksika GP'sinin ilk antrenman seansında Racing Bulls'un direksiyonuna geçerek hızıyla takımı etkilemişti. Formula 2'de altı yarış kazanan Bulgar pilotun performansı, Red Bull'u terfi ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmeye yöneltti.

Nikola Tsolov

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lawson'ın Red Bull'daki üç yarışlık geçici döneminde de başarılı performans sergilemesine rağmen ana takıma kalıcı olarak dönmesi pek olası görünmüyordu. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2031 sezonunun sonuna kadar uzatılan Racing Bulls takım patronu Alan Permane'nin geçen yıl takımı bir "yetenek geliştirme merkezi" olarak tanımlaması da dikkate alındığında yönetim, yeni bir genç yetenek yetiştirmekle mevcut başarıyı korumak arasında zor bir seçim yapmak durumundaydı.

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Tsolov yerine neden Lawson seçildi?

Nihai kararda belirleyici unsur, doğrudan pistteki performans oldu. Lawson'ın Racing Bulls adına kazandırdığı 75 puan, takımın Takımlar Şampiyonası'nda Alpine'in önünde beşinci sırada yer almasında önemli rol oynadı. Racing Bulls, 20 yıllık tarihinde daha önce hiçbir sezonu beşinci sırada tamamlayamamıştı. Lawson'ın takımı tarihinin en iyi sezonlarından birine taşıyan katkısı göz ardı edilemedi.

Tsolov'un yarattığı baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyan Lawson, art arda düzenlenen üç yarışlık seride Austin'deki dokuzunculuğun ardından iki kez yedinci oldu. Bu sonuçlar, Yeni Zelandalı pilotun sezonun kritik bölümündeki formunu ortaya koydu.

Yarış zekâsını geliştiren, hatalarını azaltan ve Lindblad ile uyumlu çalışan Lawson'ın takımda tutulması, 2026'daki güçlü performansı 2027'ye taşımayı amaçlayan bir istikrar hamlesi olarak değerlendirildi.

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Bu karar Nikola Tsolov için ne anlama geliyor?

Bulgar pilotun Formula 1'e geçişi için biraz daha beklemesi gerekecek. Bununla birlikte Red Bull çatısı altında F1'e adım atma ihtimali hâlâ güçlü. Verilen karar, Red Bull yönetiminin büyük değer verdiği Tsolov'un gelişimini sürdürmesi ve Formula 1'e geçmeden önce daha fazla tecrübe kazanması için zaman bulacağı anlamına geliyor.

Takım henüz Tsolov'un gelecek yılki rolünü resmen açıklamadı. Ancak genç pilotun yedek pilotluk görevini üstlenmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Ayrıca takımların bir sezon içinde en az dört kez çaylak pilotlara ilk antrenman seansında yer verme zorunluluğu kapsamında Tsolov'un daha fazla antrenman seansına çıkması bekleniyor. Eski nesil Formula 1 araçlarıyla yapılacak testler de tecrübe kazanmasına yardımcı olabilir.

Mevcut tablo, en üst düzeyde yarışan iki pilota ve ihtiyaç duyulduğunda göreve hazır bekleyen genç bir yeteneğe sahip olan Racing Bulls'un, Red Bull'un pilot yetiştirme sistemindeki rolünü sürdürdüğünü gösteriyor.

Nikola Tsolov, Racing Bulls

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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- Motorsport.com Ekibi

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