Formula 1 Sao Paulo GP

Racing Bulls, Liam Lawson ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor!

Liam Lawson’ın Sao Paulo Grand Prix’sindeki güçlü performansının ardından Racing Bulls ile 2027 sezonu için sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu belirtiliyor. Henüz nihai karar verilmiş değil ancak The Race’in haberine göre Yeni Zelandalı pilotun Faenza merkezli takımda kalması bekleniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 11:39

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Red Bull, gelecek sezon genç pilot programının üyesi Nikola Tsolov’u Formula 1’e çıkarmayı planlıyordu. Ancak Lawson’ın sezon genelindeki ve özellikle son yarışlardaki performansı, takımda kalma ihtimalini önemli ölçüde artırdı.

Sezonun bitimine üç yarış kala pilotlar şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunan Lawson, 89 puana sahip. Takım arkadaşı Arvid Lindblad ise 38 puan topladı.

Lawson’ın performansı bununla da sınırlı değil. Yeni Zelandalı pilot, Racing Bulls’un takımlar şampiyonasında beşincilik mücadelesi verdiği Alpine’in sezon boyunca elde ettiği toplam puanı tek başına geride bıraktı.

Lawson’ın sözleşmesinin uzatılmasını destekleyen isimler arasında Racing Bulls ve Red Bull Racing yöneticileri Alan Permane ile Laurent Mekies de bulunuyor. Ancak nihai karar Red Bull şirketinin hissedarlarına ait.

Racing Bulls’un 2027 sezonu pilot kadrosuna ilişkin resmi açıklamasını Las Vegas Grand Prix’sinden önce yapması bekleniyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Lawson performansından memnun: "Elimizden geleni yaptık"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



3 s



Lawson performansından memnun: "Elimizden geleni yaptık"





Antonelli startta liderliği almayı hedefliyor



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



19 s



Antonelli startta liderliği almayı hedefliyor





Verstappen, Orta Doğu yarışları hakkında: "Siyasetle ilgilensem siyasetçi olurdum"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



19 s



Verstappen, Orta Doğu yarışları hakkında: "Siyasetle ilgilensem siyasetçi olurdum"

Son Haberler





Racing Bulls, Liam Lawson ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor!



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



4 dk



Racing Bulls, Liam Lawson ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor!





Marquez, Katar GP’deki stratejisini açıkladı: “Fiziksel olarak tamamen tükendim”



MotoGP



MGP MotoGP



Katar GP



13 dk



Marquez, Katar GP’deki stratejisini açıkladı: “Fiziksel olarak tamamen tükendim”





Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



53 dk



Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"





Verstappen öfkeli: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Verstappen öfkeli: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol