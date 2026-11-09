Formula 1 Sao Paulo GP
Racing Bulls, Liam Lawson ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor!
Liam Lawson’ın Sao Paulo Grand Prix’sindeki güçlü performansının ardından Racing Bulls ile 2027 sezonu için sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu belirtiliyor. Henüz nihai karar verilmiş değil ancak The Race’in haberine göre Yeni Zelandalı pilotun Faenza merkezli takımda kalması bekleniyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 11:39
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Red Bull, gelecek sezon genç pilot programının üyesi Nikola Tsolov’u Formula 1’e çıkarmayı planlıyordu. Ancak Lawson’ın sezon genelindeki ve özellikle son yarışlardaki performansı, takımda kalma ihtimalini önemli ölçüde artırdı.
Sezonun bitimine üç yarış kala pilotlar şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunan Lawson, 89 puana sahip. Takım arkadaşı Arvid Lindblad ise 38 puan topladı.
Lawson’ın performansı bununla da sınırlı değil. Yeni Zelandalı pilot, Racing Bulls’un takımlar şampiyonasında beşincilik mücadelesi verdiği Alpine’in sezon boyunca elde ettiği toplam puanı tek başına geride bıraktı.
Lawson’ın sözleşmesinin uzatılmasını destekleyen isimler arasında Racing Bulls ve Red Bull Racing yöneticileri Alan Permane ile Laurent Mekies de bulunuyor. Ancak nihai karar Red Bull şirketinin hissedarlarına ait.
Racing Bulls’un 2027 sezonu pilot kadrosuna ilişkin resmi açıklamasını Las Vegas Grand Prix’sinden önce yapması bekleniyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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