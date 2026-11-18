Formula 1 Las Vegas GP

Racing Bulls, Lawson kararının perde arkasını açıkladı: "Alpine'i tek başına yendi"

Alan Permane, 2027 sezonu Lawson ile devam etme kararlarının ardında Yeni Zelandalı pilotun etkileyici performansının ve Arvid Lindblad'a referans oluşturmasının yattığını söyledi.

Filip Cleeren Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 16:50

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Racing Bulls Takım Patronu Alan Permane, 2027 sezonunda Arvid Lindblad'ın takım arkadaşı olarak genç akademi pilotu Nikola Tsolov yerine Liam Lawson ile yola devam etme kararlarının nedenlerini anlattı.

Motorsport.com'a konuşan Permane, Lawson'ın bu sezonki yükselişini övdü ve kararın genç yetenek yetiştirme hedefleriyle çelişmediğini vurguladı: “Liam'ın takımımızda olması bizim için harika, buna hiç şüphe yok.”

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“Bu sezon muazzam bir iş çıkardı, tabiri caizse Alpine'i tek başına yendi. Ama mesele sadece bu değil, mesele genç yetenekleri geliştirmek ve dürüst olmak gerekirse elinizde bir kıyas noktası olmadan bunu yapmak inanılmaz derecede zor.”

“Tsolov'u takıma getirmek yönünde konuşmalar olduğunu biliyorum ancak Liam'ı tutmamızın nedenlerinden biri ilk olarak kesinlikle sergilediği performans, ikincisiyse geleceğe yönelik gelişimi.”

“Arvid'i çok ama çok beğeniyoruz, bu karar onun gelişmesini de sağlayacak ve sürecin nasıl ilerlediğini görmemize imkân tanıyacak. Liam şüphesiz çok büyük bir gelişim gösterdi ve Arvid'in önünde inceleyebileceği bir sürü veri var. Araçlar arasındaki tüm verileri, Lawson’un nerede ne yaptığını ve yarışta araçtan nasıl en iyi verimi aldığını açıkça paylaşıyoruz.”

“Bence bu Arvid için kesinlikle paha biçilemez."

Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Karar sürecinin uzamasının Red Bull üst yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddialarını da yanıtlayan Permane, yetkinin Racing Bulls'ta olduğunu belirterek süreci şöyle özetledi: "Laurent Mekies basına kararın kendisine ait olmadığını çok net şekilde söylemişti. Bu bir Racing Bulls kararı ve Racing Bulls'taki kararlardan ben sorumluyum, bunu netleştirmek isterim.”

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“Ancak benim de Oliver Mintzlaff gibi bir patronum ve hissedarlarımız var. Dolayısıyla böylesine önemli bir kararı tek başıma alamazdım, patronum ve hissedarlarımızla görüşerek onların da fikirlerini aldık.”

“Dürüst olmak gerekirse karar sürecinin uzamasının nedeni, acele etmeyip tamamen doğru kararı verdiğimizden emin olmak istememdi."

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- Motorsport.com Ekibi

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