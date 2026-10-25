Formula 1 Amerika GP

Racing Bulls pilotları açıkladı: Lawson, Q3 bölümünde neden piste çıkmadı?

ABD GP sıralama turlarında Lawson, grid cezası bulunan takım arkadaşı Lindblad'ın yarışa daha üst sıradan başlamasını sağlamak adına Q3 seansında garajda kaldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 15:30

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Austin’deki sıralama turlarında orta sıranın en hızlı takımı olarak öne çıkan Racing Bulls, hafta sonuna motor değişimi nedeniyle 5 sıra grid cezasıyla başlayan Arvid Lindblad için sıra dışı bir stratejiye imza attı. Her iki pilotun da son seansa kalmasının ardından ilk dört takımın arkasında 9 ve 10. sıraları alacağı kesinleşen ekip, Lindblad’ın mümkün olan en üst sıradan açabilmesi başlayabilmesi için Q3 bölümünde Lawson’u piste çıkarmadı.

Garajda kalarak Q3'ü derecesiz bir şekilde 10. sırada tamamlayan Lawson, bu kararla Lindblad'ın yarışa 14. sıradan başlamasının önünü açarken kendisi de takım arkadaşının cezası sayesinde bir sıra kazanarak 9. sıraya yerleşti.

Bir yarışçı olarak garajda kalmanın zor olduğunu kabul eden Lawson, karara saygı duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Q3 seansında piste çıkıp şansımı denemeyi çok isterdim. Üstelik elimizde iki set yeni lastik vardı ki bu bizim için çok sık rastlanan bir durum değil.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Normal bir senaryoda Alpine veya Audi ile savaşıyor olsaydık o iki seti kullanmak harika olurdu.”

“Dürüst olmak gerekirse araca bindiğimde piste çıkmak için takımdan izin istedim ama 'hayır' yanıtını aldım. Bu durum bir pilot için elbette biraz hayal kırıklığı yaratıyor, özellikle de şu ana kadar çok güçlü bir hafta sonu geçirdiğimiz düşünülürse.”

“Yine de Arvid’in cezası düşünüldüğünde zaten 9 ve 10. olacaktık, piste çıkmanın bir anlamı kalmıyordu. En azından yarınki yarış için elimizde bolca taze lastik var.”

“Takımlar şampiyonasındaki 5.'lik mücadelesinde Pierre Gasly'nin hemen önünde başlamak çok kritik. Aracımız uzun turlarda da gayet iyi hissettiriyor, umarım yarın güzel bir yarış çıkarırız."

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Arvid Lindblad ise günün kendisi için zor başlasa da kritik anda doğru turu attığını belirterek şunları söyledi: "Yapılan strateji kesinlikle mantıklıydı.”

“Elbette ben de Q3'te bir tur daha atmak isterdim ama gerçekçi olmak gerekirse üst takımlar son seansta her zaman vites artırıyor. Dolayısıyla yine aynı pozisyonlarda kalacaktık.”

“Bu hafta sonuna girerken motor cezası alacağımı zaten biliyordum. Hafta sonu benim açıma pek kolay geçmedi, şu ana kadar her seansta Liam'dan daha yavaştım. Hatta Q1'in ilk denemesinde ondan neredeyse saniyenin onda sekizi kadar gerideydim.”

“Bu yüzden Q2'nin sonunda, işlerin gerçekten kritik olduğu anda öne geçmeyi başardığım için çok memnunum. Bu pistte geçiş yapmak mümkün, yarış temposunu koruyup üst sıralara tırmanmaya çalışacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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