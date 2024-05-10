Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Racing Bulls, Imola Grand Prix'sinde VCARB 01'e geri dönüştürülmüş karbon fiber kalıplardan yapılmış kanatçıklar monte edecek.

Faenza takımı, Hera Group ile ekolojik dönüşüm adına öncü bir ortaklık başlattı. Bu anlaşmadaki amaç, üretim sürecinde yenilikçi Imola tesisinde geri dönüştürülmüş ve yenilenmiş karbon fiber kullanarak daha sürdürüleblir araçlar yapmak.

Karbon fiber gibi değerli bir malzemeyi geri kazanmak, sürdürülebilirlik ve döngüsellik açısından olumlu etkiler yaratmakla beraber, motor sporlarının temelini oluşturan kompozitlere ikinci bir hayat vermiş oluyor.

Ecco la lavorazione della fibra di carbonio riciclata frutto della collaborazione fra Racing Bulls e il Gruppo Hera Foto di: Hera

Endüstriyel süreç tamamlandığında, yılda 150 tona kadar CO2 emisyonu eşdeğerini kurtarmak mümkün olacak ki bu da 4000 ağaç dikmek ile eş değerdir.

Bir sonraki Imola Grand Prix'sinde Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun kullanacağı VCARB01'lerindeki ön kanatçıklar, geri dönüştürülmüş karbon fiberden yapılmış kalıplar kullanılarak elde edildi.

Visa Cash App RB'nin Tesis ve HSE Direktörü Enrico Fastelli, "Herambiente tarafından geliştirilen karbon fiber geri dönüşüm projesi, VCARB ve Red Bull grubunun Formula 1'de CO2 emisyonlarını azaltma hedefleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor."

"Döngüsel ekonominin desteklenmesi, bölgesel projelere dikkat çekmek ve motor sporlarını giderek daha sürdürülebilir ve çevreye saygılı hale getirecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi, VCARB'ın iklim değişikliğinin ortak mücadelesinde tüm olası fırsatları değerlendirmeyi amaçlayan bir vizyonla ele aldığı faaliyetlerin bir parçasıdır." dedi.

Herambiente CEO'su Andrea Ramonda, "Visa Cash App RB takımı ile ortaklık, karbonsuzlaştırma ve döngüsel ekonomi geliştirme hedeflerimizle tamamen uyumlu ve İtalya ile Avrupa'da kısa tedarik zincirleri ile döngüselliği teşvik etme konusunda stratejik bir değere sahip. Karbon fiberin geri dönüşümü takım olarak çalışmanın önemli olduğu bir proje. Bu şekilde her aktör çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar yaratma amacıyla kaynaklarını ve becerilerini kullanıma sunuyor." dedi.

Hera Group, yüz civarı sertifikaya ve son teknolojiye sahip tesisiyle atık arıtma sektöründe önde gelen, bağlı kuruluşu Herambiente aracılığıyla projeye katılıyor.

Herambiente, teknolojik ortağı Curti ile birlikte, Faenza Teknokenti'ndeki Bologna Üniversitesi Kompozit Malzemeler Yüksek Lisansının merkezine kurulan pilot tesiste, bir süre önce karbon fiber geri dönüşüm süreci üzerinde denemelere başladı.

Asıl dönüm noktası ise Avrupa'da türünün ilk örnekleri arasında yer alan Imola'daki endüstriyel ölçekli tesisin faaliyete geçmesi ile gerçekleşecek. Birkaç ay sonra faaliyete geçecek olan tesis, yenilikçi teknoloji ve kullanılan malzemelerin stratejik önemi sayesinde PNRR kapsamında 2,2 milyon Euro'nun üzerinde bir katkı elde etti.

İnovasyon ve geri dönüşüm süreçleri, yeni Imola tesisinin faaliyetlerinin merkezinde yer alacak. Herambiente, karbon fiber ile güçlendirilmiş kompozit malzemelerin işleme atıklarına pirogazifikasyon uygulayacak ve sıcak teknoloji aracılığıyla karbon fiberleri diğer reçinelerden ayırarak, yeni ürünlerle karşılaştırılabilir performansa sahip bir karbon fiberi yeniden üretecek ve potansiyel olarak sonsuza kadar tekrarlanabilen bir süreci tamamlamış olacak.