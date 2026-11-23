Formula 1 Las Vegas GP
Racing Bulls: "Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık"
Las Vegas Grand Prix'sinde güvenlik aracı arkasında spin atarak yarış dışı kalan Arvid Lindblad ve yakıt sızıntısı nedeniyle startı kaçıran takım arkadaşı Liam Lawson, puansız geçen hafta sonunun ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Kas 2026 13:40
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sine kariyerinin en iyi derecesiyle beşinci sıradan başlayan Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad, ön gruptaki mücadelede güçlü bir tempo sergilerken güvenlik aracı periyodunda yaptığı talihsiz hatayla yarışa erken veda etti.
Sergio Perez ile Rafael Camara arasındaki kazanın ardından pite giren ve altıncı sırada piste dönen genç pilot, orta lastiklerini ısıtmaya çalışırken sondan bir önceki viraj çıkışında gaza biraz fazla basınca spin atarak pist ortasında kaldı.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
Aracını çevirmeye çalışırken sağ ön lastiğini bariyerlere sürten ve geri vitese geçemeyince yarış dışı kalan Lindblad, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: "Ne olduğunu bilmiyorum, berbat bir vites geçişiydi. Zaten önemi de yok, tamamen benim hatam. Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık."
Racing Bulls cephesindeki talihsizlikler Lawson tarafında da devam etti. Aracındaki yakıt sızıntısı giderilemeyince yarışın startını kaçıran ve piste bir tur geriden dahil olan Liam Lawson, beş yarışlık puan serisine veda ederek damalı bayrağı 14. sırada gördü.
Güvenlik aracı periyodunda turunu geri almasına karşın yeşil bayrak sallanana kadar ana gruba yetişemeyen Yeni Zelandalı pilot, yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı: "Gerçekten çok sinir bozucu bir yarıştı, bugün bize kritik puanlara mal oldu.”
“Elimizde çok hızlı bir araç vardı ve harika bir yarış çıkarma potansiyeline sahiptik ama starta yetişemedik. Yaşanan her şey son derece sinir bozucuydu.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Hector Vivas / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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