Formula 1 Las Vegas GP

Racing Bulls: "Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık"

Las Vegas Grand Prix'sinde güvenlik aracı arkasında spin atarak yarış dışı kalan Arvid Lindblad ve yakıt sızıntısı nedeniyle startı kaçıran takım arkadaşı Liam Lawson, puansız geçen hafta sonunun ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 13:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sine kariyerinin en iyi derecesiyle beşinci sıradan başlayan Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad, ön gruptaki mücadelede güçlü bir tempo sergilerken güvenlik aracı periyodunda yaptığı talihsiz hatayla yarışa erken veda etti.

Sergio Perez ile Rafael Camara arasındaki kazanın ardından pite giren ve altıncı sırada piste dönen genç pilot, orta lastiklerini ısıtmaya çalışırken sondan bir önceki viraj çıkışında gaza biraz fazla basınca spin atarak pist ortasında kaldı.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

Aracını çevirmeye çalışırken sağ ön lastiğini bariyerlere sürten ve geri vitese geçemeyince yarış dışı kalan Lindblad, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: "Ne olduğunu bilmiyorum, berbat bir vites geçişiydi. Zaten önemi de yok, tamamen benim hatam. Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık."

Racing Bulls cephesindeki talihsizlikler Lawson tarafında da devam etti. Aracındaki yakıt sızıntısı giderilemeyince yarışın startını kaçıran ve piste bir tur geriden dahil olan Liam Lawson, beş yarışlık puan serisine veda ederek damalı bayrağı 14. sırada gördü.

Güvenlik aracı periyodunda turunu geri almasına karşın yeşil bayrak sallanana kadar ana gruba yetişemeyen Yeni Zelandalı pilot, yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı: "Gerçekten çok sinir bozucu bir yarıştı, bugün bize kritik puanlara mal oldu.”

“Elimizde çok hızlı bir araç vardı ve harika bir yarış çıkarma potansiyeline sahiptik ama starta yetişemedik. Yaşanan her şey son derece sinir bozucuydu.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Hector Vivas / Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Acosta: "Marc, gerçek bir şampiyonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi"



MotoGP



MotoGP



Portekiz GP



1 s



Acosta: "Marc, gerçek bir şampiyonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi"





Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 s



Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”





Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Hinchcliffe: “Fred’in yerinde olsam bir yarışlığına Bearman'ı piste çıkarırdım”

Son Haberler





Racing Bulls: "Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



11 dk



Racing Bulls: "Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık"





Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



51 dk



Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"





Acosta: "Marc, gerçek bir şampiyonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi"



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



1 s



Acosta: "Marc, gerçek bir şampiyonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi"





Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



3 s



Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol