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Formula 1 Haberler

Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası lideri Fabio Quartararo, Mercedes'in Formula 1 simülatöründeki ilk deneyiminin harika olduğunu söyledi ancak ilk başta çok iyi olmadığını kabul etti.

Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış

Yamaha fabrika sürücüsü Quartararo, bu hafta yapılacak MotoGP Britanya yarışı öncesinde Mercedes F1 takımından simülatörünü kullanma konusunda teklif aldı ve bu sürüş, çarşamba günü yapıldı.

Quartararı, Yamaha ve Mercedes Monster Energy ve Petronas gibi ortak büyük sponsorlara sahipler. Monster'ın önerisi üzerine böyle bir çalışma yapıldı.

Fransız sürücü, Mercedes'in F1 simülatöründe 50 tur attı ve bu deneyimin ardından bir gün gerçekten F1 aracını kullanmak istediğini söyledi.

Bir gün ciddi bir fırsat olursa F1'e geçmek isteyip istemeyeceği sorulduğunda Quartararo, "Evet, dün (çarşamba) simülatörde deneme şansına sahip oldum."

"Harikaydı. Yaklaşık 50 tur attım ve ne kadar gerçekçi olduğunu görmek harikaydı."

"İlk başta kayıplardaydım ancak sonuna doğru iyi bir şekilde sürmeye başladım."

"Şu an için hedefim MotoGP'de başarılı olmak. Bu açıdan ilk başta F1 aracını kullanmak isterim."

"Ardından tam bir sezon geçirmek isterim ancak bunun olacağını düşünmüyorum. Ancak bir gün denemek güzel olabilirdi." dedi.

Quartararo bu sezon 4 kez galibiyet aldı ve şu anda en yakın rakibinin 47 puan farkla önünde lider durumda.

Mercedes, 2019'da MotoGP efsanesi Valentino Rossi'ye 2017'de şampiyonluk kazandığı F1 aracını kullanma fırsatı vermişti. O çalışma kapsamında Rossi ve Lewis Hamilton, Ricardo Tormo pistinde araç değişimi yapmışlardı.

Benzer şekilde 2016'da da Yamaha'dan ayrılışı öncesinde Jorge Lorenzo 2014 Mercedes F1 aracıyla sürüş yapmıştı.

2018'de Marc Marquez, Spielberg'de o dönemdeki takım arkadaşı Dani Pedrosa ile 2012 Red Bull F1 aracını kullanmıştı.

Perşembe günü Suzuki sürücüleri Alex Rins ile son dünya şampiyonu Joan Mir, Williams F1 fabrikasını ziyaret ettiler.

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