Qatar Airways, Emirates'in yerini alarak F1'in yeni partneri olacak
Son çıkan haberlere göre Formula 1'in yeni partneri Qatar Airways olacak.
Formula 1, 2022 yılının sonunda birkaç yıldır şampiyonanın küresel partneri olan Dubai merkezli Emirates ile olan sponsorluk anlaşmasına son vermişti.
Taraflar, anlaşmanın yenilenmesi için müzakerelerde bulunmuş fakat sponsorluk ödemelerinin miktarı konusunda anlaşılamamış ve Emirates ile olan işbirliği sona ermişti.
Şimdi SportBusiness, F1'in Emirates'in yerine yeni bir partner bulduğunu iddia etti.
Habere göre bu partner Katarlı havayolu şirketi Qatar Airways olacak. Haber henüz kimse tarafından teyit edilmedi ancak iddiaya göre resmi açıklama Bahreyn'deki ilk yarıştan kısa bir süre sonra yapılacak.
Şu anda F1'in ana partnerleri arasında Aramco, AWS, Crypto.com, DHL, Heineken, MSC Cruises, Pirelli, Rolex ve Salesforce yer alıyor.
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