Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"

Vettel, Cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turlarında son bölüme kalmayı 0.002 saniye farkla kaçırdı ve 11. olarak arka arkaya üçüncü kez üçüncü bölümü kaçırdı.

Ferrari, Alman pilota yardımcı olabilmek adına bu hafta sonuna yeni bir şasi getirmişti ancak dört kez dünya şampiyonu yine zorlanmaya devam etti.

Vettel, "İlk sektör iyiydi ancak orta sektörde araç gittikçe daha gergin olmaya başladı."

"Yedinci virajda zorlandım, arka tarafı viraj ortasında kaybettim, bu yüzden ne kadar hız taşıyacağıma karar vermek zordu. Ayrıca bu öğleden sonra beşinci viraj benim için çok zordu."

"Orta sektör bu şekildeydi. Son sektör ise sonlara doğru iyileşti, ancak doğru dengeyi bulmak yine zordu."

"Bu hafta sonunun en iyi seanslarından biriydi, ama yine de yeterince iyi olmadığı ortada."

Şasi değişikliğinin ardından aracın gelişip gelişmediği sorusuna Vettel, "hemen hemen" aynı kaldığını söyledi.

"Cevaplayamayacağım bazı şeyler var."

"Ama elimden gelen her şeyi yapmaya, doğru olmayabilecek her şeyi görmezden geçirmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Şu anda yapabileceğim tek şey bu."

Vettel, araçta iyi bir his yakalamakta zorlandığını söyledi.

"Sıralama turlarının oldukça kötü geçtiğini düşünüyorum. Araçta iyi bir his yakalamakta zorlandım. Başlangıçta biraz daha muhafazakar davrandım ama zorlamaya başladığımda her zamanki sorunlar ortaya çıktı. Çok yakın derecelerle oldukça karmaşık bir seanstı. Üçüncü bölüme kalamadığım için biraz şanssızdım ama belki de yarın için bana yardımcı olabilir."

"Sonuçta yarın istediğim lastiği seçmekte özgür olacağım. Bu, çok kötü bir avantaj değil."

"Ama şu noktada yeterince hızlı değiliz. Araçtan daha fazlasını çıkarmak istiyorum ancak bunun için yeterli güven yok."