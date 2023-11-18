Q1'de elenen Norris: "Farklar çok yakın olduğu için sürpriz olmadı"

McLaren'ın Las Vegas'taki düzlüklerde pek iyi olması beklenmiyordu ancak buna rağmen takımın sıralamalarda ilk seansta eleneceği de düşünülmüyordu.

McLaren pilotları sıralamaların başlangıcında rahat bir pozisyondalardı ancak ilk seansın sonundaki muhtemel zamanlama hatası nedeniyle elenmekten kurtulamadılar.

Sıralamaların ardından Sky Sports F1'e konuşan Norris, "Bu bir sürpriz değil çünkü çok yakındık ve rahat olmadığınızda ve belki bir ya da iki onda bir fark olduğunda bu bir fark yaratıyor."

"Benimle beş pozisyon arasında 0.2 sn fark vardı. Eğer birkaç şey bir araya gelseydi 'fena bir gün değildi' diyebilirdim. "

"Sadece bu pistte araçla mücadele ediyorum. Q2'ye bile geçememiş olmamız çok acı verici. "

"Mutlaka yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Belki bir pit stop yapıp yeni bir yumuşak lastik seti mi takmalıydık? Olabilir ama sıralamanın ortasında karar vermek zor."

"Çabuk hızlandık, bence hem ben hem de Oscar çok çabuk hızlandık ve erken saatlerde araçtan çok şey çıkardık, oysa diğer herkes giderek hızlandı ve biraz daha fazla geliştirdi, bu da seansın başlarında bize yanlış bir algı verdi." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

Piastri: "Sürüş planımız olması gerektiği gibi değildi"

19. olan Oscar Piastri, "Aslında seansın başında performansımız oldukça iyiydi. Lastiklerimiz iyi durumdaydı. Sıralamaların başında performansımız iyiydi. İlk seansta iki set yerine tek set lastik kullananlar bizler miydik bilmiyorum. Eğer öyleyse, bu içinde bulunduğumuz durumu açıklıyor."

"İlk birkaç turun ardından ilk 5 civarındaydık. Performansımız konusunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Belki de sürüş planımız olması gerektiği gibi değildi."

"Burada uzun düzlükler, dar virajlar var. Lastikleri de doğru aralığa getirmek zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Aracın performansı iyi durumda. Sadece her şey planladığımız gibi ilerlemedi." dedi.