Red Bull, Perez'e yardım etmek için daha fazla ne yapabilir?

Red Bull, Belçika Grand Prix'sinden sonra Sergio Perez'in yaz arasından sonra takımda kalacağını açıklayarak haftalardır süren spekülasyonlara son verdi.

Perez, mayıs ayından bu yana RB20'de performans göstermekte zorlanıyor ve McLaren'ın yalnızca 42 puan geride olduğu düşünüldüğünde Red Bull'a şampiyonada önemli puanlara mal oluyor.

Red Bull, Perez'i desteklemeye devam etse de bu, Meksikalı pilotun tempoyu arttırması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. şimdi onun yerine Perez'i desteklemeye karar verdi.

Peki Red Bull, Perez'in bu form düşüşünden kurtulmasına yardımcı olmak için daha fazla ne yapabilir?

Autosport'a konuşan Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, 2024 aracına getirilecek diğer güncellemelerin araca her iki sürücünün de kullanabileceği şekilde performans ekleyeceğini düşünüyor.

Wache, "İstediğimiz şey en hızlı araca sahip olmak, ancak aynı zamanda aracın iki sürücümüz için de kullanılabilir olması gerekiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Aracı Checo'nun kullanabileceği şekilde daha hızlı hale getirirsek, bu her iki sürücünün de otomobilden maksimum verimi alabileceği anlamına gelir. Her iki sürücünün de farklı ihtiyaçları veya tercihleri olsa bile, aracın gereksinimleri hâlâ çok benzer."

Wache, Red Bull'un Perez'in aracın yol tutuşuyla Verstappen'e kıyasla neden daha fazla zorlandığını anlamaya çalıştığını açıkladı.

Wache, "Bazı noktaları anlamayı çalışıyoruz ancak bunları tam olarak tespit etmek zor."

"Bu noktaları simülasyonlarda yeniden denemeye çalışıyoruz ancak aracın bütün farklı koşullarda nasıl davrandığını tam olarak göremiyoruz."

"Elimizden gelenin en iyisini yapsak bile lastiklerle etkileşimi tam olarak anlamak çok zor. Bu alanları iyileştirmek sürecimizin önemli bir parçası."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Düşük salınımlı araçların mevcut çağında, araçları yüksek ve düşük hızlı virajlar arasında dengede tutmak çok zor olduğundan, çözüm araca yere basma kuvveti eklemenin çok ötesine geçiyor.

Wache, bu düzenlemelerin doğası gereği, performans yükseltmelerinin araçları dengelemeyi zorlaştırma riskinin daha büyük olduğunu açıkladı.

Wache, "Bu tür düzenlemelerde dengeyi ayarlamak bir risk."

"Diğer bazı takımlarda da bunu gördük, örneğin Mercedes önceki yıllarda dengenin kendileri için büyük bir sorun olduğunu söyledi. McLaren da bu sezonun başında bu sorunu yaşadı."

"Bu araçlarda dengeyi sağlamak oldukça zor, çünkü aracın belirli bir bölgesinde mekanik olarak yeniden dengeleyemeyeceğiniz bir yere basma kuvveti yaratırsanız kazançtan çok kaybınız olur."