Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Norris: "Ferrari ve Red Bull'u yakalamak için 'iki büyük adıma' ihtiyacımız var"

Lando Norris, McLaren'in Formula 1'deki rakipleri Ferrari ve Red Bull'u yakalamak için 'iki büyük adıma' ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, Bahreyn'deki sezon açılışından en hızlı dördüncü takım olarak çıktı ve yarış temposunda Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde kalırken Mercedes'in çok az bir farkla gerisinde yer aldı.
Mercedes'le kıyaslandığında McLaren'in durumu hakkında kesin bir şey söylemek için henüz çok erken olsa da Norris, takımın Ferrari'yi ve ardından dominant Red Bull'u yakalamak için iki büyük adıma ihtiyaç duyacağına inanıyor.
Norris, Sakhir'de 6. olduktan sonra, "Ferrari ile aramızda büyük bir adım var ve ardından Ferrari ile Red Bull arasında bir adım daha var." 
"Yani telafi etmemiz gereken iki büyük adım var."
Bu yıl bu adımları atmanın mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Ferrari'ye doğru bir adım atmamız mümkün. Yani bazı pistlerde bunu yapacağız ve bazı pistlerde yapmayacağız."
Bu arada Norris, Max Verstappen'in Bahreyn hakimiyetine rağmen Ferrari'nin zaman zaman Red Bull üzerinde baskı kurmasını bekliyor ve Charles Leclerc'in Q2 turunun pole için yeterince iyi olacağını belirtiyor.
Red Bull'un başka bir gezegende olup olmadığı sorusuna, "Yani, öyle değillerdi. Carlos [Sainz] çok geride değildi."
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

"Red Bull'un yarış temposunda çok iyi olduğunu biliyorum ama bence sıralama turlarına baktığınızda açık ara önde değillerdi."
"Sanırım Charles ikinci en hızlı turu attı, bu yüzden belki aralarında biraz mücadele edebilirler." yanıtını verdi.
Takım patronu Andrea Stella Ferrari ve Mercedes'in 'ulaşılabilir' olduğunu düşünüyordu ancak 2024 sıralaması hakkında daha kesin sonuçlara varmak için bu hafta sonu çok farklı Cidde pistinde yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'sine kadar beklemeyi tercih etti.
"Max ile aramızdaki farktan ziyade ben daha çok Mercedes ve Ferrari'yle aramızdaki farka bakıyorum ki bunlar da ulaşılabilir görünüyor." 
"Bakalım Cidde'de nerede olacağız. Orası aracımız için daha elverişli bir pist düzenine sahip olmalı ve Bahreyn ile Cidde arasında rekabet gücümüz açısından doğru bir değerlendirme yapacağız.
"Önümüzde Mercedes var, sonra Ferrari ve [Sergio] Perez, sonra da Max. Zaferi düşünmeden önce bazı adımlar var, ancak bu adımlar çok büyük değil, bu da bu hafta sonundan çıkardığımız cesaret verici bir yön."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ben Sulayem: "Erdoğan ile F1 ve WRC'nin Türkiye'ye dönüşünü görüştük"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız" Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

Sainz: "Perez ile mücadele etmemiz bizim için bir sürprizdi"

Sainz: "Perez ile mücadele etmemiz bizim için bir sürprizdi"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Perez ile mücadele etmemiz bizim için bir sürprizdi" Sainz: "Perez ile mücadele etmemiz bizim için bir sürprizdi"

Hulkenberg: "Tüm yarış boyunca güvenlik aracı bekledim"

Hulkenberg: "Tüm yarış boyunca güvenlik aracı bekledim"

Formula 1
Bahreyn GP

Hulkenberg: "Tüm yarış boyunca güvenlik aracı bekledim" Hulkenberg: "Tüm yarış boyunca güvenlik aracı bekledim"

Son Haberler

Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!

Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!

MGP MotoGP
Katar GP

Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı! Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!

Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız" Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"

FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında! FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor" Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye