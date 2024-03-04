Norris: "Ferrari ve Red Bull'u yakalamak için 'iki büyük adıma' ihtiyacımız var"
Lando Norris, McLaren'in Formula 1'deki rakipleri Ferrari ve Red Bull'u yakalamak için 'iki büyük adıma' ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Lando Norris, McLaren F1 Team
Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Erik Junius
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