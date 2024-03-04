Norris: "Ferrari ve Red Bull'u yakalamak için 'iki büyük adıma' ihtiyacımız var"

McLaren, Bahreyn'deki sezon açılışından en hızlı dördüncü takım olarak çıktı ve yarış temposunda Red Bull ve Ferrari'nin çok gerisinde kalırken Mercedes'in çok az bir farkla gerisinde yer aldı.

Mercedes'le kıyaslandığında McLaren'in durumu hakkında kesin bir şey söylemek için henüz çok erken olsa da Norris, takımın Ferrari'yi ve ardından dominant Red Bull'u yakalamak için iki büyük adıma ihtiyaç duyacağına inanıyor.

Norris, Sakhir'de 6. olduktan sonra, "Ferrari ile aramızda büyük bir adım var ve ardından Ferrari ile Red Bull arasında bir adım daha var."

"Yani telafi etmemiz gereken iki büyük adım var."

Bu yıl bu adımları atmanın mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Ferrari'ye doğru bir adım atmamız mümkün. Yani bazı pistlerde bunu yapacağız ve bazı pistlerde yapmayacağız."

Bu arada Norris, Max Verstappen'in Bahreyn hakimiyetine rağmen Ferrari'nin zaman zaman Red Bull üzerinde baskı kurmasını bekliyor ve Charles Leclerc'in Q2 turunun pole için yeterince iyi olacağını belirtiyor.

Red Bull'un başka bir gezegende olup olmadığı sorusuna, "Yani, öyle değillerdi. Carlos [Sainz] çok geride değildi."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Erik Junius

"Red Bull'un yarış temposunda çok iyi olduğunu biliyorum ama bence sıralama turlarına baktığınızda açık ara önde değillerdi."

"Sanırım Charles ikinci en hızlı turu attı, bu yüzden belki aralarında biraz mücadele edebilirler." yanıtını verdi.

Takım patronu Andrea Stella Ferrari ve Mercedes'in 'ulaşılabilir' olduğunu düşünüyordu ancak 2024 sıralaması hakkında daha kesin sonuçlara varmak için bu hafta sonu çok farklı Cidde pistinde yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'sine kadar beklemeyi tercih etti.

"Max ile aramızdaki farktan ziyade ben daha çok Mercedes ve Ferrari'yle aramızdaki farka bakıyorum ki bunlar da ulaşılabilir görünüyor."

"Bakalım Cidde'de nerede olacağız. Orası aracımız için daha elverişli bir pist düzenine sahip olmalı ve Bahreyn ile Cidde arasında rekabet gücümüz açısından doğru bir değerlendirme yapacağız.

"Önümüzde Mercedes var, sonra Ferrari ve [Sergio] Perez, sonra da Max. Zaferi düşünmeden önce bazı adımlar var, ancak bu adımlar çok büyük değil, bu da bu hafta sonundan çıkardığımız cesaret verici bir yön."