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McLaren: "Araçtaki bazı şeylerin 'ele alınması' birkaç ay sürebilir"

McLaren, geçen yıl güncellenen MCL60'ı sıralama turlarında sürücüler için zor hale getiren pürüzlerin tamamen giderilmesinin 'birkaç ay' sürebileceğini söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Alex Kalinauckas
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Lando Norris, McLaren MCL60

2023 sezonu içinde yapılan bir dizi iyileştirme McLaren'in formunu etkileyici bir şekilde yükseltti. Ancak, ekip bu değişikliklerin aracın uç kısımlarını daha dengesiz hale getirip getirmediğini de düşünmeye başladı. 

Bu durum özellikle yılın son yarışlarında aracın öngörülemeyen doğasının Lando Norris'in Brezilya ve Abu Dabi'deki sıralama turlarında bazı önemli hatalar yapmasına neden olmasıyla ortaya çıktı. 

Kış boyunca konuyu inceleyen McLaren, konseptinde sorunları tetikleyen bazı özellikler keşfettiğini öne sürdü. 

Takım patronu Andrea Stella, yeni MCL38 için yapılan geliştirmelerle bunlardan bazılarını ele alabilmiş olsa da, takımın 2024 sezonu başlayana kadar her şeyin zirvesinde olmayacağını öne sürdü. 

Motorsport.com'un bu konuyla ilgili sorusu üzerine Stella şunları söyledi: "Evet, kesinlikle kendimizi sorguladık. Özellikle aracı daha hızlı yapıp yapmadığımızı, ancak sıralama turlarında limitlere ulaştığınızda bir şekilde biraz daha zor kullanılıp kullanılmadığını." 

"Her şeyden önce bu sorunun adil olup olmadığını ya da sadece rastlantısal olaylar mı olduğunu ama aslında teknik açıdan ilişkili olmadığını teyit etmeye çalıştık."

"Kesinlikle inceleyebileceğimiz bazı alanlar olduğunu düşünüyoruz ve bunlar aerodinamik tarafı etkiliyor." 

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Ancak, bir aero sorunu gibi görünmesine rağmen Stella, sürüş yüksekliğinin mevcut yer etkili araçlarda bu kadar kritik bir rol oynamasının, araç dinamiği faktörlerinin de etkili olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Stella, "Bu araçlarda aerodinami ve sürüş hemen hemen el ele gidiyor çünkü bu araçları yere mümkün olduğunca alçakta çalıştırmanız gerekiyor, bu her takım için bir zorluk."

"Bu her takım için zorluklardan biri ve biraz ilgiyi hak eden bir alan."  

"Fikri mülkiyet haklarımızı korumak adına açıklamak istemediğim başka alanlar da var, ancak bu kışın önceliklerinden biri buydu." dedi.

Stella, bu alandaki bazı iyileştirmelerin McLaren'in lansman aracında yer alacağını söylerken, diğer parçaların da zamanı geldiğinde bunu takip edeceğini belirtiyor.  

"Bazıları lansman aracına yerleştirilebilir, ancak bazı projeler diğer bazı gelişmelerle birlikte pist kenarına inebilecek bir çalışma akışına aittir." 

"Bazı şeylerin ele alınması için birkaç ay gerekiyor diyebiliriz." 

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