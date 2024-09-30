Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

Ben Sulayem'in Aralık 2021'de FIA başkanı olmasından bu yana, federasyon pistteki yarış kontrolüne yardımcı olmak için bir uzaktan operasyon merkezi kurdu ve komiserler ile yarış direktörlerini eğitmek ve onlara rehberlik etmek için bir program başlattı.

Bu yılın başlarında FIA ayrıca Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull Ring'de uzun süredir devam eden bir sorunu çözmüş gibi görünen ve potansiyel olarak hem F1 hem de MotoGP tarafından kullanılan diğer pistlerde de kullanılabilecek yeni bir pist limitleri çözümünü tanıttı.

Autosport/Motorsport.com özel bir röportaj sırasında bu sorunu çözdükleri için FIA'nın yeterince takdir edildiğini düşünüp düşünmediğini sorduğunda Ben Sulayem, "Hayır. Asla övgü alamayacağız, bu imkansız." şeklinde yanıt verdi.

FIA'nın sadece daha fazla övgüyü değil, aynı zamanda spora yaptığı tüm yatırımlar için mali açıdan da daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor.

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

"Yani, baktığınızda, FIA hariç herkes FIA'dan para kazandı. FIA dışında herkes övgü alıyor."

"Ben görevi devraldığımda işletme maliyetimiz eksi 20 milyondu. Liberty Media Formula 1'i dönüştürerek harika bir iş yaptı. Eğer bana geçmişe dönebileceğimi söyleseniz bunu geri almazdım ama FIA'nın onlarla eşit olmasını sağlardım."

"İyi bir destekçidirler, ben de yaptıkları işte onları destekliyorum. FIA onlarla mümkün olan en iyi şekilde çalışıyor."

"Ama düzenlemeler ve yönetişim FIA'nın işidir."