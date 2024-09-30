Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, federasyonun sporun yürütülme biçiminde yaptığı iyileştirmelerden dolayı hak ettiği övgüyü almadığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ben Sulayem'in Aralık 2021'de FIA başkanı olmasından bu yana, federasyon pistteki yarış kontrolüne yardımcı olmak için bir uzaktan operasyon merkezi kurdu ve komiserler ile yarış direktörlerini eğitmek ve onlara rehberlik etmek için bir program başlattı.

Bu yılın başlarında FIA ayrıca Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull Ring'de uzun süredir devam eden bir sorunu çözmüş gibi görünen ve potansiyel olarak hem F1 hem de MotoGP tarafından kullanılan diğer pistlerde de kullanılabilecek yeni bir pist limitleri çözümünü tanıttı.

Autosport/Motorsport.com özel bir röportaj sırasında bu sorunu çözdükleri için FIA'nın yeterince takdir edildiğini düşünüp düşünmediğini sorduğunda Ben Sulayem, "Hayır. Asla övgü alamayacağız, bu imkansız." şeklinde yanıt verdi.

FIA'nın sadece daha fazla övgüyü değil, aynı zamanda spora yaptığı tüm yatırımlar için mali açıdan da daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor.

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

"Yani, baktığınızda, FIA hariç herkes FIA'dan para kazandı. FIA dışında herkes övgü alıyor."

"Ben görevi devraldığımda işletme maliyetimiz eksi 20 milyondu. Liberty Media Formula 1'i dönüştürerek harika bir iş yaptı. Eğer bana geçmişe dönebileceğimi söyleseniz bunu geri almazdım ama FIA'nın onlarla eşit olmasını sağlardım."

"İyi bir destekçidirler, ben de yaptıkları işte onları destekliyorum. FIA onlarla mümkün olan en iyi şekilde çalışıyor."

"Ama düzenlemeler ve yönetişim FIA'nın işidir."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
Sonraki haber Jos Verstappen FIA'nın küfür tartışması hakkında: "Bu gördüğüm en saçma şey"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"

Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"

Formula 1
Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"
'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

Formula 1
Singapur GP
'Bono'nun Hamilton ile Ferrari'ye geçmemesi doğru karar mıydı?

Son Haberler

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

F1 Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

MGP MotoGP
Endonezya GP
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye