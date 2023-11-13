Aston Martin: "Kamuoyu önünde test yapmak hataydı"

Son aylarda Aston Martin, gelecek yıl için geliştirilen bileşenleri etkin bir şekilde tersine mühendislikten geçirerek mevcut AMR23'e uygulamak için çalıştı ve odak noktası taban oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika Grand Prix hafta sonlarında, Fernando Alonso ve Lance Stroll ile eski ve yeni taban özelliklerini kullanarak test yaptı.

Bu yarışlarda takım, Fernando Alonso'nun Sergio Perez'i geride bırakarak üçüncü sırada podyuma çıktığı son Brezilya GP'sinden önce sadece altı puan topladı.

İki kez şampiyon olan Alonso bu testlere katlanmanın 'acı verici' olduğunu belirtti: "Gittiğimiz yönü gerçekten anlamak için araç üzerinde birkaç şey denemek zorunda kaldık, gelecek yılın aracı için de bunu yapmak zorundayız."

"Bu yarışlar acı vericiydi, özellikle de Meksika. Bence takım olarak çok yavaştık."

Sezonun son iki yarışı olan Las Vegas ve Abu Dabi öncesinde Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, takımın bu kadar çok araştırma ve geliştirmeyi kamuoyu önünde yapmasının bir hata olduğunu kabul ediyor.

"Önümüzdeki birkaç yarışta, pistte hepinizin gözü önünde çok fazla R&D projesi yapmak yerine, alabildiğimiz kadar çok puan almaya odaklanacağız."

"Gelecek yıl için gerçekten büyük testler yaptık ve tüm bu verileri kaydettik."

"Bunu yapmak çok zordu, özellikle de bir sprint hafta sonunda."

"Herkesin önünde ve iki yarış hafta sonu boyunca biraz fazla R&D çalışması yaptık, belki de geriye dönüp baktığımızda bu doğru bir şey değildi."

Fotoğraf: Motorsport Images Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference

"Ancak gelecek yıl için kilit öneme sahip olan aracı geliştirme yöntemini daha iyi anladığımız için oldukça mutluyuz."

Takım patronu Mike Krack, Aston'un 'sonuçlardan fedakarlık ettiğini' ancak bunun 'dış dünyaya' boyun eğmekle ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.

Krack, "Bu dış dünyayla ilgili değil, kendimizle ilgili. Gelecek yıl için mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istedik. Ama tabii ki sonuçlardan biraz fedakarlık ettik."

"Bir dizi parçamız vardı ve bunları birleştirdik. Araçlar gerçekten çok karmaşık ve farklı alanları, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini anlamanız gerekiyor." dedi.