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Formula 1

RB, F1'de eğlence ve sporu birleştirme rolünü üstlenmek istiyor

RB, ana takımı Red Bull'un yolundan giderek F1'de kendi ticari rotasını çizmeye çalışıyor

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Motorsport Business

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Red Bull'un kardeş takımı RB, gişe rekorları kıran Twisters ile ilk Hollywood işbirliğinin ardından, spor ve eğlenceyi birleştirmek için çok daha ileri gitmeyi umuyor.

AlphaTauri'den RB, Racing Bulls ya da VCARB'a dönüşen isim değişikliği tartışmalara yol açmış, kendi imajını yaratma arzusuna rağmen yeni isim ana takıma benzetilmişti.

Red Bull, 2005 yılında F1'e ilk katıldığında F1'in 'eğlenceli' takımıydı. Lüks partileri ve unutulmaz halkla ilişkiler faaliyetleriyle tanınıyordu.

Buna 2005 Monaco Grand Prix'sinde 'Star Wars Bölüm III'ü tanıtmak için pit ekibinin klon askerler gibi giyinmesi ve bir yıl sonra David Coulthard'ın 'Superman Dönüyor'u tanıtmak için Superman pelerini takması da dahil.

Formula One World Championship

David Coulthard, Red Bull, yarıştan emekli oldu

O zamandan beri Red Bull, gösterilerinin çoğunu padoktan uzak tutan bir 'kazanma makinesine' dönüştü.

Ancak kardeş takım RB, pilotları Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın genç F1 hayranları arasındaki popülerliğini gördükten ve Visa ve CashApp'i isim sponsoru olarak kabul ettikten sonra Red Bull'un bayrağını devralmak için adım atmak istiyor.

Las Vegas'ta düzenlenen bir lansmanla yeni kimliğini tanıtan ekibin CEO'su Peter Bayer, genç ve taze kimliğini F1 ile pist dışı eğlenceyi birleştirmek için kullanacaklarını açıkladı.

Miami Grand Prix'sinde Wynwood mahallesinde bir etkinlik düzenleyerek renkli ve tek seferlik bir araç görünümü sunarken, Silverstone Grand Prix'si öncesinde de Warner Bros ile gişe rekorları kıran Twisters filminin tanıtımı için bir anlaşma yaptı.

Bayer bu konuda Motorsport.com'a verdiği demeçte "Miami'deki etkinliğimiz muhtemelen başarmaya çalıştığımız şeyin en iyi örneğiydi." 

"Herkesin katılabileceği; müzik, sanat ve kültürle harmanlanmış Formula 1 içeriğinin bir kombinasyonu olan etkinliklerle sporu demokratikleştirdiğimizden emin olmak istiyoruz."

"Twisters filmiyle devam ettik ve birkaç film ortaklığımız daha olacak; ancak diğer yandan müzikle ilgili her şeyi de sürdürmeye devam edeceğiz çünkü bunun herkesin anlayabileceği evrensel dillerden biri olduğuna inanıyoruz."

RB launched a colourful one-off livery at a car wash event in Miami's Wynwood neighbourhood.

RB, Miami'nin Wynwood mahallesindeki bir araba yıkama etkinliğinde renkli ve tek seferlik bir görünümün lansmanını yaptı.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Formula 1 dışında da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz çünkü birçok insan ya biletleri tükendiği için ya da çok pahalı olduğu için yarışlara gelemiyor. Dolayısıyla genç hedef kitleye henüz gerektiği ölçüde hizmet veremediğimizi düşünüyoruz."

"Twisters'ın başrol oyuncusu Daisy Edgar-Jones ile konuştum ve Netflix dizisini izlemek, sonuçları ve sürücüleri takip etmek için tüm arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi."

"Dürüst olmak gerekirse, bu birkaç yıl önce duyulmamış bir şeydi. Formula 1'i benim gibi beş arkadaşı ve birkaç birası olan adamlar izlerdi!"

Peki Bayer RB'nin -ya da VCARB'ın- sponsorlar ve Hollywood aktivasyonları için neden bu kadar cazip olduğuna inanıyor?

"Sanırım bunun nedeni yeni olmak ve sahip olduğumuz farklı kitlelere ulaşmaya çalışmak."

"Hatırladığım kadarıyla, kadın ve erkek arasında en dengeli hayran kitlesine sahip takım biziz, aynı zamanda en genç hayran kitlesine sahibiz. Bu da film için mükemmel bir hedef kitle."

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, hayranları için imza dağıtıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ayrıca bu Red Bull DNA'sının bir parçası. Red Bull da bu ortaklığı yapabilirdi ama bence bize daha çok uyuyor."

"Red Bull'dan her zaman büyük kardeş olarak bahsediyoruz ki bu birçok açıdan doğru. Dünya şampiyonluğu için mücadele ediyorlar. Onların da birkaç büyük kurumsal ortağı var ve muhtemelen bazı alanlarda buna uyum sağlamak için daha az özgürlüğe sahipler."

"Biz hâlâ bu özgürlüğe sahibiz ve Twisters ile yapılan gibi bir ortaklığa uyum sağlayabiliriz." 

Bayer, ekibin ticari düzeyde aldığı inisiyatiflerin F1'i ve CEO'su Stefano Domenicali'yi de etkilediğini, çünkü Liberty Media'nın sporu götürmek istediği yerin tam olarak bu olduğunu söylüyor.

"Pist dışı faaliyetlerimize devam edeceğiz, birkaç heyecan verici araç görünüm değişikliği ve lansman etkinliklerimiz olacak."

"Formula 1 bu konuda son derece destekleyici ve yaptıklarımızı takdir ediyor. Stefano ile çok konuşuyoruz. Bunu çok seviyor çünkü kendisi ve Liberty Media sporun tam da bu şekilde büyüdüğünü düşünüyor."

"Bugünlerde bir Grand Prix, bir yarış hafta sonundan çok daha fazlası."

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