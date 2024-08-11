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Formula 1

Haas, neden takım tarihinde benzeri olmayan bir işe alım sürecine yatırım yapıyor?

Haas F1 takımının sahibi Gene Haas, takımın 2023'e kıyasla daha iyi sonuçlar alması nedeniyle Haas F1'e ek kaynaklar sağlayacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, and Gary Gannon, Race Engineer, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, and Gary Gannon, Race Engineer, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayao Komatsu, Haas'ın Formula 1 tarihinde "daha önce hiç görülmemiş" bir işe alım hamlesi gerçekleştirdiğini ve takım sahibi Gene Haas ile önemli yardımcısını yeni yatırımlar yapmaya ikna ettiğini söyledi.

Komatsu, 2024'ün başında Gene Haas'ın sürpriz bir hamleyle eski takım patronu Guenther Steiner'i görevden almasının ardından Amerikan takımının müdürü olarak atandı.

Gene Haas bu değişikliği, Haas 2023 Takımlar Şampiyonasında son sırada yer aldığı ve takımın sahip olduğu kaynaklarla kendini geliştirmediği sürece, daha fazla sermaye sağlama konusunda istekli olmadığı için yaptı. Haas’ın bu yaklaşımı Steiner'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Ancak Komatsu, Haas'ın tam da bunu yapması gerektiğini her zaman savundu ve VF-24 aracının performansı ile takım, 2024 sezonunun bitimine 10 yarış kala 2023'teki toplam puanının %56 daha fazlasını topladı.

Bu başarıyı gören eski Lotus başmühendisi, Haas’ın 2022 Avusturya GP’sinden beri ilk kez iki araçla birden puan aldığı 2024 Avustralya GP'sinden sonra yöneticilerine yeni bir işe alım süreci başlatma talebinde bulundu. Motosport.com’un anladığına göre bu talep daha önce Haas tarafından reddedilmişti.

Haas, şu anda yaklaşık 300 kişiden oluşan, üst düzey F1 takımlarının çok daha fazla sayıda çalışanıyla kıyaslandığında oldukça küçük olan ekip kadrosunu yaklaşık %10 oranında artırmayı planlıyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, and Oliver Bearman, Haas F1 Team, with engineers

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, and Oliver Bearman, Haas F1 Team, with engineers

Photo by: Mark Sutton

Komatsu Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, “Performansı artırabileceğimizi gösterdik"

"O halde takım sahibini ikna etmemiz gereken şey performans. O her zaman, 'Daha iyi olmak istiyoruz, nasıl daha hızlı olabiliriz?' diye soruyor.”

“Dolayısıyla, eğer birlikte çalışırsak, aynı kaynaklarla bile küçük adımlar atarak ilerleyebileceğimizi gösterebiliriz.

“Şu anda bile, Haas F1 Takımının tarihinde hiç görmediğimiz kadar büyük bir işe alım süreci içindeyiz, ama henüz bu kişileri henüz işe almadık, bu yüzden büyük ölçüde aynı büyüklükteyiz.”

“Ama birlikte çalıştığınızda, atmosfer çok farklı. Ve atmosfer çok farklı olduğunda, bu kadar pozitiflik varken, tabii ki insanlar daha iyi çalışır, performans üretirler. Bu bence en büyük fark." diye açıkladı.

Komatsu, Haas Automation CEO'su Bob Murray'in takımın Banbury üssüne, kış testlerine ve birkaç yarışa katılmasının da büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Bu katılımlar, Haas'ın 2023'te sahip olduğu düzeyde kaynaklarla neler yapılabileceğini gösterdikten sonra, daha fazla kaynakla daha da iyisini yapabileceği iddiasını güçlendirdi.

İşe alımların yanı sıra, Haas gelecek yıl F1 tarihinde ilk kez yeni bir karavan alacak ve takım, bunun takım moralini artırmak, misafirler ve sponsorlar için olanakları iyileştirmek açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Komatsu, "Benim stratejim, 38 yıldır Gene'in sağ kolu olan Bob ve Gene gibi insanları takıma dahil etmek, Formula 1'de başarılı olmak için neler gerektiğini anlamalarını sağlamaktı.”

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, on the grid

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, on the grid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Önceki strateji belki de tam tersi olabilirdi. Ama ilk günden beri stratejim, ‘Takım sahibi gerçekleri anlamazsa, tabii ki sinirlenir çünkü elde edemeyeceğimiz bir sonucu bekler’ şeklindeydi.”

“Ancak beklentilerinin doğru olması için Formula 1'de başarılı olmak için neler gerektiğini daha iyi anlaması gerekiyordu. Bob da bunun çok önemli bir parçası. Yani bu harika bir şey.”

"Ve gerçekten memnun olduğum şey, Bob'un benimle sözleşme imzaladığında da bu taahhüdü vermiş olması. 'Ayao, seni destekleyeceğim, seninle çalışacağım' dedi.”

"Bu sadece Gene ve Bob'un, yani ana şirketimizin bir taahhüdü olduğunu gösteriyor. Bob da bunu eylemleriyle %100 destekliyor. Bu konuda gerçekten minnettarım." dedi.

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