PUMA, Formula 1’in resmi partneri oldu

Global spor markası PUMA ve Formula 1 arasında imzalanan anlaşmayla PUMA, Formula 1 yarışlarının resmi giyim ve aksesuar tedarikçisi oldu. PUMA bu anlaşmayla birlikte F1 markalı giysi, ayakkabı ve aksesuar üretecek ve satacak. Bu iş birliğiyle beraber 2024'ten itibaren taraftarlara özel kıyafetler ve aksesuarlar PUMA tarafından tasarlanacak. Ayrıca anlaşma kapsamında Formula 1 personelini de giydirecek olan PUMA, yarışların bulunduğu pistleri de donatacak. PUMA'nın yan kuruluşu olan Stichd şirketi 19 farklı ülkede 20'den fazla yarışta 65'in üzerinde mobil satış mağazası açarak Formula 1 lisanslı ürünleri ve taraftar kıyafetlerini hayranları ile buluşturacak.

PUMA yıllardır bu sporun içinde

PUMA, motor sporlarında uzun ve başarılı bir geçmişe sahip olup, 80'lerin ortalarından beri F1 sürücüleri için yanmaz tulumlar, yarış ayakkabıları ve diğer yüksek performanslı yarış ekipmanlarının yanı sıra sporun en başarılı takımlarından bazıları için takım giyimi, taraftar giyimi ve yaşam tarzı koleksiyonları geliştiriyor. PUMA, halihazırda Mercedes-AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, BMW M Motorsport ve Porsche Motorsport gibi ortaklarla birlikte motor sporları alanında önde gelen yarış ekipmanı ve yaşam tarzı koleksiyonları tedarikçilerinden biri.

“Bizim için heyecan verici bir fırsat”

PUMA CEO'su Arne Freundt PUMA’nın motor sporlarında en özgün ve güvenilir spor markası haline geldiğini belirterek dünyanın önde gelen sürücüleri, takımları ve hayranları için en iyi ürünleri yaratma uzmanlığına sahip olduklarını söyledi. Freundt "Motor sporlarının ve özellikle Formula 1'in spor ve sokak giyim kültürü üzerindeki etkisi son yıllarda önemli ölçüde arttı. Formula 1 ile olan yeni ortaklığımız, motor sporları ve yaşam tarzının bu karışımını daha fazla keşfetmek için heyecan verici bir fırsat. PUMA her zaman spor ve modanın kesiştiği noktada yer aldı ve spor kültürünü ilgili sokak giyimi koleksiyonlarına aktarmak ve genç ve çeşitliliğe sahip bir kitle ile marka heyecanını artırmak için mükemmel bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

“Spor kıyafetlerini bir sonraki seviyeye taşıyacağız”

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali F1’in dünya çapında büyümeye devam ederken, heyecan verici iş birlikleri yoluyla yeni kitlelere ulaşıtıklarını belirterek “PUMA’nın motor sporlarında zengin bir geçmişe sahip olması PUMA'yı F1 için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Sokaktaki taraftarlar, padoktaki sürücüler ve aradaki diğer her şey için spor kıyafetlerini bir sonraki seviyeye taşıyacağız” dedi.

Efsane isimlerin takım kıyafetleri tasarlanacak

PUMA'nın yan kuruluşu olan ve lisanslı taraftar giyimi ile tozluk, iç giyim ve mayo üreten bir şirket olan stichd, yarış hafta sonları boyunca taraftar perakende mağazalarını özel olarak işletecek. Bu mağazalar, Formula 1 lisanslı ürünlerinin yanı sıra Formula 1’deki 10 takımın ve F1 efsanelerinin replika takım kıyafetlerini, taraftar kıyafetlerini ve özel baskı koleksiyonlarını satacak.

Stichd CEO'su Nina Nix, "Her F1 yarışında taraftar kıyafeti satmak hem eğlenceli hem de gerçekten zorlu bir proje çünkü Zeltweg ve Spa'nın yamaçlarından Monako ve Bakü şehir merkezine kadar her pistteki koşullar farklı. Yarış nerede yapılırsa yapılsın stichd, taraftar giyimi satmanın çok ötesine geçerek, gerçekten sürükleyici bir hayran deneyimi yaratacak” ifadelerini kullandı.

Stichd, 19 farklı ülkede 20'den fazla yarışta 65'e kadar mobil mağaza işleterek 4.000 m2'ye eş değer satış alanına ulaşacak. Mağazalar, bir etkinlikten diğerine verimli bir şekilde taşınabilmeleri için dayanıklı ve hafif olacak şekilde tasarlanacak.

İlk PUMA x Formula 1 ürünleri, Şubat 2024 tarihinden itibaren dünya çapındaki PUMA mağazalarında ve PUMA.com'da satışa sunulacak.