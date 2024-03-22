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Formula 1 Avustralya GP

Pujolar: "Pit stoplar esnasında yaşadığımız sorunları çözmek için bazı değişiklikler yaptık"

Sauber pist üstü mühendisi Xevi pujolar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da pit stoplar esnasında yaşadıkları sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Burak Yasul
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Sam Bloxham / Motorsport Images

Yeni sezona yeni isimleri ve yeni renk düzeniyle başlamalarına rağmen bu motivasyonlarına piste yanısatamadılar.

Sauber, geride kalan iki yarışta Guanyu Zhou ile elde ettikleri en iyi derece olan 11. dışında hayal krıklıı yaşadı.

Australya GP hafta sonuna yeni ön kanatla gelen Sauber, burada daha iyi bir performans ortaya koymak istiyor.

Yeni ön kanatları hakkında konuşan Sauber pist üzeri mühendisi Xevi Pujolar, "Bu biraz daha küçük bir adım."

"Ama bence bugün küçük bir adım büyük bir fark yaratabilir. Bu sadece daha iyi aero performans, daha fazla verimlilik, daha yüksek hızda virajlarda daha iyi denge için." dedi.

Sauber daha önceki iki yarışta pit stoplar esnasında sorun yaşamışlar ve Avutralya'ya gelmeden önce sorunu çözmek için çalıştıklarını açıklamıştı.

Pit ekipmanlarındaki yenilemeler sorulduğunda Pujolar, "Fark etmek zor olabilir ama bazı değişikliklerimiz var. Daha önce karşılaştığımız diş atma sorununa karşı biraz daha sağlam olup olamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Sorunun sebebi sorulduğunda ise Pujolar, "Göbekte ve bijon somunlarında. Evet, bazı modifikasyonlar yaptık."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leaves his pit box after a stop

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leaves his pit box after a stop

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkçası, elimizdeki zaman diliminde yapabileceğimiz şey buydu, bazı orta vadeli çözümlerimiz de var."

"Kış testleri sırasında görmediğimiz bir şeydi, fabrikada testlerimizi yaparken görmemiştik. Birinci yarışta biraz sürpriz oldu ve ardından ikinci yarışta aynı soruna sahip olduğumuz açıkça ortaya çıktı. Şimdi bir çözüm bulmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

Sauber pilotlarının yeni C44'ün önceki araca göre daha iyi olduğu hakkındaki sözleri hakkında yorum istenen Pujolar, "Bahreyn'de, ilk turda da düşük hızda biraz zaman kaybediyorduk ama sonra Cidde'de başka bir piste gittik."

"Çok fazla düşük hızlı viraj yoktu. Ancak performans düşük hızda ve aynı zamanda orta ve yüksek hızda da bir turda iyiydi."

"Bence yapabileceklerimiz açısından Bahreyn'de takım olarak en iyi 6. takımdık ama önde DNF olmadan puan almak zordu."

"Cidde'de pitstop ve Zhou'nun 3. antrenmanda kaza yapmasıyla ilgili bir sorun vardı."

"Bunun dışında bence performansımız vardı ama bunu değerlendiremedik."

"Orta sıralardaki herkes aşağı yukarı aynı durumda, değil mi? Aslında 6. olabilecek beş takım var ve Cidde'de sadece Hulkenberg bunu başardı. Yani şimdi tüm küçük farklılıkları, tüm detayları ayarlamaya ve grubun önünde olmaya çalışmakla ilgili. Ancak bu herkes için zor." dedi.

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