Pujolar: "Güncelleme savaşı Imola ile başlıyor"
Alfa Romeo'nun baş yarış mühendisi Xavi Pujolar, bu hafta sonu itibariyle takımlar arasındaki güncelleme ve gelişim savaşının başlayacağı görüşünde.
Sezonun ilk üç yarışının ardından Ferrari, her iki şampiyonada da rahat şekilde lider giderken, Red Bull ve Mercedes puan olarak biraz geride kaldılar. Mercedes yeni aracı anlamakta zorlanırken, Red Bull dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor.
Fakat Alfa Romeo'nun baş yarış mühendisi Pujolar, sezonun Avrupa ayağının başlamasıyla, şampiyonada işlerin değişmeye başlayabileceğini düşünüyor. Bunun temel nedeni, takımların Avrupa yarışlarının başlamasıyla büyük güncellemeler hazırlaması gibi görünüyor.
Özellikle Mercedes, Aston Martin ve AlphaTauri'nin büyük güncellemeler üzerinde çalıştıkları konuşuluyor.
20 yılı aşkın bir süredir Formula 1'de çalışan deneyimli İspanyol mühendis, "Güncelleme yarışının Imola'da itibariyle başlayacağını düşünüyorum ve hangi takımların ne tür güncellemeler getireceğini göreceğiz."
"Elbette biz de bu yarışta yer almaya çalışacağız. Önümüzdeki birkaç yarışın, insanların nasıl geliştiğini görmek anlamında son derece ilginç olacağını düşünüyorum."
"Aynı zamanda biz de ilerlemek için çabalıyoruz çünkü önümüzdekilerle aradaki farkı kapatmayı ve geride kalanlarla arayı açmak istiyoruz.” dedi.
Imola hafta sonu, bu yıl bir sprint yarışının düzenlendiği ilk hafta sonu olacak. Pujolar bunun takım pilotlarının güçlü performanslar göstermesine yardımcı olacağına inanıyor.
“Sprint formatının bize iyi bir şans verdiğini söyleyebiliriz. Bakalım Imola'da kim ne gibi güncellemeler getirecek? Umarım iki aracımız da puan için mücadele edebilir."
"Böyle bir formatın Zhou'ya da uyacağını düşünüyorum çünkü ona, neler yapabileceğini gösterme fırsatı verebilir."
"Bence çok iyi bir sürücü ve sprint sayesinde birkaç pozisyon daha kazanabilecek."
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