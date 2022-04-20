Pujolar: "Güncelleme savaşı Imola ile başlıyor"

"Aynı zamanda biz de ilerlemek için çabalıyoruz çünkü önümüzdekilerle aradaki farkı kapatmayı ve geride kalanlarla arayı açmak istiyoruz.” dedi.

Imola hafta sonu, bu yıl bir sprint yarışının düzenlendiği ilk hafta sonu olacak. Pujolar bunun takım pilotlarının güçlü performanslar göstermesine yardımcı olacağına inanıyor.

“Sprint formatının bize iyi bir şans verdiğini söyleyebiliriz. Bakalım Imola'da kim ne gibi güncellemeler getirecek? Umarım iki aracımız da puan için mücadele edebilir."

"Böyle bir formatın Zhou'ya da uyacağını düşünüyorum çünkü ona, neler yapabileceğini gösterme fırsatı verebilir."

"Bence çok iyi bir sürücü ve sprint sayesinde birkaç pozisyon daha kazanabilecek."