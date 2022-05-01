Pujolar: "Bottas'ın performansı cesaretlendiriciydi"

Haberi dinle

2. antrenman seansında teknik sorunlar nedeniyle çok az sayıda tur atabilen Bottas, buna rağmen sprint yarışında 7. olarak iyi bir performans ortaya koydu. Pazar günü güçlü performansını sürdüren Bottas, son turlarda George Russell'ı kovaladığı yarışı 5. sırada tamamlamayı başardı.

Alfa Romeo, Bottas'ın ilk dört yarıştaki yüksek formu sayesinde takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor.

Alfa Romeo'nun pist üstü mühendislik şefi Xevi Pujolar, Bottas'ın Imola'daki performansının takım için olumlu bir işaret olduğunu kabul ediyor, ancak Mercedes'in hafta sonu boyunca yaşadığı zorluklar da göz önüne alındığında bu seviyede mücadele etmeye devam edebilecekleri konusunda temkinli davranıyor.

RacingNews365'e konuşan Pujolar, C42'nin temposu hakkında, "Bu durum bizim için çok ama çok cesaretlendirici."

"Ama şu soruyu da sormalıyız: sorunsuz bir hafta sonunda, herkes eşit düzeyde yarışırken neler olacak? Bunu şu anlık bilemiyoruz."

"Russell ile mücadele etmek oldukça zordu, Mercedes özellikle düzlüklerde güçlüydü." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Performans seviyesinin yarıştan yarışa değişebileceğini düşünen Pujolar, "Miami'de durum farklı olabilir."

"Yarış normal formata göre düzenlenecek, dolayısıyla gridde önlerde yer almamız gerekiyor." dedi.

Imola'da Mercedes ile mücadele etmelerine rağmen Pujolar, Alfa Romeo'nun ana rakiplerinin orta gruptaki diğer iki takım olduğuna inanıyor.

Pujolar, "Bizim için gerçek mücadele, özellikle Alpine ve McLaren ile savaşmaktır."

"Ana hedefimiz bu ve hedefe yavaş yavaş ulaşmaya başladığımızı düşünüyorum. Imola'da oldukça yakındık, bunu sürdürebiliriz."

"Miami'ye ne getireceklerini bilmiyorum, herkes gelişmeye çalışıyor. Ama bence bu sağlıklı bir rekabet ve herkes için iyi." dedi.