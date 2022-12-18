Puanlar sıralama turlarında dağıtılsaydı, 2022 F1 sezonunda kim şampiyon olurdu?
Formula 1'de puanlar pazar günleri dağıtılır ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim 25 puanı hanesine yazdırır. Peki sadece sıralama turlarında alınan sonuçlar üzerinden bir şampiyona düzenlenseydi kim şampiyon olurdu? Motorsport.com Fransa'dan Benjamin Vinel, bu konudaki çalışmasıyla sizler için bu sorunun yanıtını buluyor.
Sıralama turlarında en hızlı dereceyi kaydederek pole pozisyonuna uzanmak büyük bir sevinçle kutlansa da her zaman söylendiği gibi puanlar pazar günleri dağıtılıyor. Sıralama turlarında hızlı bir aracınız olsa dahi pazar günleri yarışı temposunda ve stratejide zayıf kalırsanız, pole pozisyonlarının tek başına bir anlamı olmuyor.
Peki, puanlar pazar günü değil de cumartesi günü dağıtılsaydı şampiyona nasıl gözükürdü? Sadece tek turda en hızlı aracı bulmak üzerine bir şampiyona düzenlense kim şampiyon olurdu?
Motorsport.com Fransa'dan Benjamin Vinel, bu konu üzerinde bir çalışma yaparak sadece sıralama turlarında puan dağıtılsaydı nasıl bir sıralama olacağını görmemizi sağlıyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Öncelikle şunu belirterek başlayalım, aşağıda göreceğiniz tabloda her pilotun en iyi 20 sıralama sonucu alınıyor, tüm sonuçlar değil. Bazı sıralama turlarında pilotlar motor cezaları olduğundan piste çıkmıyorlar, bu yüzden de gerçek potansiyellerini göremiyoruz.
Bundan dolayı tabloda en iyi 20 performans alınıyor ve pilotların en kötü 2 performansı totale eklenmiyor. Ayrıca tabloda mevcut F1 puanı sistemi kullanılıyor. Yani pole alan pilot 25, onuncu sırayı alan pilot ise 1 puan alıyor.
Yukarıdaki kriterler göz önüne alınarak bir şampiyona oluşturulduğunda, oldukça yakın bir mücadele görüyoruz ve şampiyonluk sadece 1 puanla Charles Leclerc'e gidiyor.
Bu sezon 9 kez pole pozisyonuna uzanan Leclerc 396 puanla şampiyon olurken, Max Verstappen 395 puanla ikinci sırayı alıyor. Eğer en iyi 20 sonuç değil de tüm sonuçlar toplansaydı, Verstappen şampiyon olurdu.
Ancak biz en iyi 20 sonucu topladık ve bu durumda şampiyon Leclerc oluyor. Monakolu pilot, Kanada'da motor cezası olduğundan Q1'in ardından piste çıkmamıştı ve buna rağmen şampiyon olmayı başarıyor.
Normal şampiyonada 5. sırada olan Carlos Sainz, sadece sıralama turları sonuçlarının baz alındığı bu şampiyonada 3. sırada.
Puan tablosunun alt bölümlerine inildiğinde, normal şampiyonada 25 puanı olan Kevin Magnussen'in sıralama turları performansında 69 puan topladığını görüyoruz. Bu da Magnussen'in bu yıl sıralama turlarında iyi performanslar ortaya koyduğunu gösteriyor.
Pilotlar Şampiyonası:
*Motor cezaları alan pilotlar, bazı durumlarda sıralama turlarında tüm potansiyellerini göstermediklerinden, her pilotun en iyi 20 performansı toplanmıştır ve en kötü 2 performans dışarıda bırakılmıştır. Parantez içerisinde yer alan puanlar total sonuca eklenmemiştir.
* X= Seansta yoktu.
|Pilot
|Takım
|Puan
|C. Leclerc
|Ferrari
|396
|25
|18
|25
|18
|25
|25
|25
|25
|(0)
|15
|18
|25
|15
|12
|18
|25
|25
|18
|18
|6
|(1)
|15
|M. Verstappen
|Red Bull
|395
|18
|12
|18
|25
|15
|18
|12
|15
|25
|18
|25
|18
|(1)
|25
|25
|18
|(4)
|25
|15
|25
|18
|25
|C. Sainz
|Ferrari
|300
|15
|15
|(2)
|(1)
|18
|15
|18
|12
|15
|25
|15
|2
|18
|18
|15
|15
|12
|15
|25
|10
|10
|12
|S. Pérez
|Red Bull
|251
|12
|25
|15
|6
|12
|10
|15
|18
|(0)
|12
|(0)
|15
|0
|15
|10
|12
|18
|12
|12
|12
|2
|18
|L. Hamilton
|Mercedes
|178
|10
|0
|10
|0
|8
|8
|4
|6
|12
|10
|2
|12
|6
|6
|12
|10
|15
|8
|10
|15
|4
|10
|G. Russell
|Mercedes
|174
|2
|8
|8
|0
|0
|12
|8
|10
|4
|4
|12
|8
|25
|4
|8
|8
|0
|4
|8
|18
|15
|8
|L. Norris
|McLaren
|119
|0
|0
|12
|15
|4
|0
|10
|0
|0
|8
|0
|10
|12
|1
|6
|6
|8
|1
|4
|4
|12
|6
|F. Alonso
|Alpine
|105
|4
|6
|1
|10
|0
|0
|6
|1
|18
|6
|4
|6
|8
|8
|0
|1
|10
|6
|2
|2
|6
|0
|E. Ocon
|Alpine
|74
|0
|10
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|0
|10
|0
|10
|10
|0
|0
|0
|10
|0
|1
|8
|4
|K. Magnussen
|Haas
|69
|6
|1
|0
|12
|0
|4
|0
|0
|10
|0
|8
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|25
|0
|V. Bottas
|Alfa Romeo
|45
|8
|4
|0
|4
|10
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|0
|0
|P. Gasly
|AlphaTauri
|26
|1
|2
|0
|0
|6
|0
|0
|8
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|D. Ricciardo
|McLaren
|25
|0
|0
|6
|8
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|M. Schumacher
|Haas
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|0
|6
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|13
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|S. Vettel
|Aston Martin
|10
|X
|X
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|L. Stroll
|Aston Martin
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|0
|Zhou G.
|Alfa Romeo
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|A. Albon
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|x
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|N. Latifi
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Markalar Şampiyonası'na baktığımızda da Ferrari ilk sırada yer alıyor. Mercedes ise rakiplerinin oldukça gerisinde kalıyor. Bu da W13'ün -sezon genelinde- sıralama turlarından ziyade yarışta daha iyi performans sergilediğini gösteriyor.
Markalar Şampiyonası:
*Bu tabloda en kötü 2 sonuç çıkarılmıyor, tüm sonuçlar toplanıyor.
|Takım
|Puan
|Ferrari
|700
|40
|33
|27
|19
|43
|40
|43
|37
|15
|40
|33
|27
|33
|30
|33
|40
|37
|33
|43
|16
|11
|27
|Red Bull
|651
|30
|37
|33
|31
|27
|28
|27
|33
|25
|30
|25
|33
|1
|40
|35
|30
|22
|37
|27
|37
|20
|43
|Mercedes
|352
|12
|8
|18
|0
|8
|20
|12
|16
|16
|14
|14
|20
|31
|10
|20
|18
|15
|12
|18
|33
|19
|18
|Alpine
|179
|4
|16
|5
|10
|0
|0
|7
|1
|24
|6
|14
|6
|18
|18
|0
|1
|10
|16
|2
|3
|14
|4
|McLaren
|144
|0
|0
|18
|23
|4
|2
|10
|0
|2
|8
|0
|10
|14
|1
|6
|10
|8
|1
|4
|4
|12
|7
|Haas
|88
|6
|1
|0
|12
|0
|5
|0
|0
|18
|0
|14
|1
|0
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|25
|0
|Alfa Romeo
|48
|8
|4
|0
|4
|10
|6
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|0
|0
|AlphaTauri
|39
|1
|2
|0
|0
|8
|0
|0
|12
|0
|0
|1
|4
|0
|0
|2
|2
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|Aston Martin
|18
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|6
|0
|0
|2
|Williams
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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